VISTE HUDSYKDOMMEN: Kim Kardashian har flere ganger vært åpen om at hun plages av hudsykdommen psoriasis. Foto: Privat/Snapchat

Kim Kardashian (38) deler bilder av hudsykdommen

Superstjernen har lenge vært åpen om den plagsomme hudsykdommen hun har kjempet mot i flere år. På Instagram deler hun nye bilder av psoriasisen, blant annet fra ansiktet.

Publisert: 12.02.19 09:32 Oppdatert: 12.02.19 10:33







Kim Kardashian West delte for sine 127 millioner følgere på Instagram et bilde hvor hun viser at hun behandler ansiktet for psoriasis, en hudsykdom hun har slitt med i flere år.

– Det er bare urtesalve, skriver hun på bildet.

38-åringen har tidligere vist fram utslettene, blant annet i TV-serien «Keeping up with the Kardashians», hvor hun tar med seerne på ulike behandlinger.

Hun har også fått skryt for at hun ikke har latt utslettene stoppe henne fra å vise fram sine bare legger, som har vært hardest rammet.

Bilde av beina har hun også lagt ut på Instagram. På bildet har hun skrevet «sexy», som kanskje kan tolkes selvironisk.

For litt over ett år siden delte hun med følgerne sine at psoriasisen så ut til å forsvinne. Ett år senere var den imidlertid tilbake, og realitystjernen ba følgerne sine om hjelp.

«Jeg tror det er på tide for meg å begynne på medisinering for psoriasis. Jeg har aldri sett det slå ut som dette, og nå er det på et stadium der jeg ikke klare å dekke det til engang. Den tar over kroppen min. Har noen her blitt medisinert for psoriasis og hva fungerer best? Jeg trenger hjelp så fort som mulig», skrev hun i desember i fjor.

Psoriasis er en kronisk hudsykdommen som rammer omtrent to-tre prosent av befolkningen i løpet av livet. Det er vanlig at den bryter ut i 20-årsalderen, eller når man nærmer seg 60 år, skriver Norsk Helseinformatikk. Sykdommen varierer fra person til person, både i intensitet og utbredelse, og den ser typisk ut som rødt utslett som er dekket av hvite skorper. Det er usikkert hvorfor den oppstår.

Tidligere i år bekreftet Kardashian West at hun venter sitt fjerde barn med rapperen Kanye West. Paret har igjen valgt å bruke surrogatmor, slik de gjorde sist, ettersom 38-åringen har en helsetilstand som kan hindre henne i å selv bære fram et nytt barn.