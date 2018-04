Se Meghan Markle som brud – før bryllupet

I VINDEN: Meghan Markle på Women's Empowerment-konferansen i London tidligere denne måneden. Foto: CHRIS JACKSON / GETTY

Tre uker før hun gifter seg med prins Harry (33), klinte Meghan Markle til med en helt annen brudgom på TV-skjermen.

Det er selvsagt «Suits» vi snakker om, TV-serien som Markle trakk seg ut av da hun forlovet seg med den britiske prinsen i november i fjor.

Onsdag denne uken fikk amerikanske TV-seere se Markles rollefigur, advokat Rachel Zane, for siste gang. Det skjedde i sesongfinalen på USA Network, og jammen fikk ikke fansen en aldri så liten smakebit på 36-åringen som brud.

Brudgommen på TV, advokaten Mike Ross, spilles av kanadiske Patrick J. Adams (36). De to skuespillerne forseglet «ekteskapet» med et kyss.

– Du er den sterkeste mannen jeg noensinne har møtt, og du gjør meg sterkere. Du er den ektemannen jeg alltid har ønsket meg, sier Rachel til Patrick foran presten.

Bakgrunnsmusikk er John Legends «All Of Me». Klippet hvor de to gir hverandre sitt ja, spres nå på nettet ( artikkelen fortsetter under YouTube-videoen ):

TV-bryllupet ble fremskyndet, forstår man ut fra episoden. Da Markle gjorde sitt inntok i kongefamilien i fjor, hastet det nemlig å sette punktum for hennes eskapader på TV.

Nå er både hun og Adams skrevet ut av serien ved at rolleskikkelsene slutter ved advokatkontoret i New York for å flytte utenbys.

I dag ble det for øvrig bekreftet at prins William (36) skal være sin brors forlover. Tidligere denne uken skrev en rekke medier at brudeparet har valgt ut gospel og klassisk musikk til den store begivenheten 19. mai.

Det knytter seg stor spenning til hva slags brudekjole Markle velger når hun gifter seg på ordentlig. En britisk kongehusekspert spår at hun muligens kan komme til å iføre seg avdøde prinsesse Dianas tiara .

I «Suits»-bryllupet bar hun en enkel, kremfarget, kjole og hadde ingen hodepryd over det utslåtte håret. En noe dempet brud var nok en nødvendighet. Det hadde nok ikke tatt seg ut hvis TV-bruden overstrålte den ekte bruden.

Markle har vært ordentlig brud en gang før. Hun var fra 2011 til 2013 gift med filmprodusent Trevor Engelson (40).

Markle har vært med i «Suits» siden 2011. Det var gjennom den hun ble kjendis. I løpet av disse årene har hun figurert i 107 av totalt 108 episoder.