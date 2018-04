PRIS-NEKT: En israelsk politiker mener at Natalie Portman bør fratas statsborgerskapet etter at hun meldte at hun ikke ville komme til Israel for å motta pris. Her er hun i september 2017. Foto: Jordan Strauss / TT

Natalie Portman vil ikke ta imot pris i Israel – nå forklarer hun seg

NTB

Kaja Storrøsten

Publisert: 21.04.18 22:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-21T20:22:37Z

«Mishandlingen av dem som lider av dagens grusomheter er ikke i tråd med mine jødiske verdier», skriver Natalie Portman på Instagram.

«Min avgjørelse om å ikke delta på Genesis-prisseremonien har blitt misforstått av andre. La meg snakke for meg selv. Jeg velger å ikke delta fordi jeg vil ikke at det skal se ut som jeg støtter Benjamin Netanyahu , som skal holde tale på seremonien», skriver hun på Instagram.

Vil frata Portman statsborgerskapet

Da Oscar-vinner Natalie Portman ikke ville komme til Israel for å ta imot den prestisjetunge Genesis-prisen, torsdag, skapte det sterke reaksjoner.

Israels kulturminister Miri Regev gikk sterkt ut mot Hollywood-stjernens beslutning om å holde seg borte fra prisutdelingen og anklagde Portman for å ha gitt etter for press fra politiske aktivister som kjemper for en boikott av Israel.

En annen politiker mener at hun bør fratas statsborgerskapet .

Lørdag meldte Genesis Prize Foundation at de avlyser prisseremonien , skriver avisen Haaretz. I en uttalelse sier organisasjonen at de «frykter at Portmans avgjørelse vil gjøre deres filantropiske initiativ politisk, noe de har jobbet mot i fem år.»

Boikotter ikke Israel

Nå forklarer hun seg:

«Som mange israelere og jøder rundt i verden, kan jeg være kritisk til lederskapet i Israel uten å boikotte en hel nasjon. Jeg verdsetter mine israelske venner og familie, israelsk mat, bøker, kunst, film og dans.»

Videre skriver hun at hun må stå imot vold, korrupsjon, ulikhet og misbruk av makt. «Mishandlingen av dem som lider av dagens grusomheter er bare ikke i tråd med mine jødiske verdier», skriver hun.

Israelske soldater har den siste måneden skutt og drept minst 35 palestinske demonstranter på Gazastripen. Ifølge helsedepartementet i Gaza er over 1600 palestinere de siste tre ukene truffet av skarpe skudd, noe Israel har høstet massiv internasjonal kritikk for.

Les mer her: Derfor har uroen eskalert på Gazastripen

Hyllest til jødiske kvinner

Genesis-prisen er på én million dollar og årets pris omtales som en hyllest til «jødiske kvinners bidrag til menneskeheten».

Prisen skulle deles ut under en seremoni i Jerusalem i juni, men israelskfødte Portman har «av politiske grunner» meldt avbud.

– De siste tids hendelser i Israel har opprørt henne og hun føler seg ikke komfortabel med å delta i offentlige tilstelninger i Israel, opplyste Genesis Prize Foundation.

Portman har tidligere opplyst at hun vil bruke prispengene på prosjekter for å fremme likestilling.