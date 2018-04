GRAVID: Claire Danes har gjort stor suksess i rollen som Carrie i TV-serien «Homeland». Men skuespilleren har suksess også på hjemlige fronter. Foto: Joe Alblas, Showtime

«Homeland»-stjernen Clare Danes blir mamma igjen

Den amerikanske skuespilleren Claire Danes (39) får sitt andre barn - drøye fem år etter hun fikk sitt første.

Claire Danes , aller best kjent fra suksess-serien « Homeland », er gravid med sitt andre barn. Det bekreftet hun da hun onsdag var gjest i «The Howard Stern -show», skriver nettstedet People.

– Jeg er langt inne i andre trimester, sa hun i TV-programmet.

Temaet skal ha kommet på banen da de begynte å prate om en nakenscenene Danes gjør TV-serien «Homeland». Howard Stern påpekte nemlig at han selv ville blitt veldig selvbevisst i en sånn situasjon, og det var i forlengelsen av det at hemmeligheten ble avslørt.

39-åringen forteller at graviditeten var planlagt, og at hun og ektemannen, skuespiller Hugh Dancy (42), en stund har hatt lyst på et barn til. Hun sa også at de ønsker å holde barnets kjønn hemmelig fram til fødselen. Samtidig tullet hun med at hun kanskje skal døpe barnet «Stern» om det blir en gutt, og «Howardina» om det blir en jente.

Fra før av har paret sønnen Cyrus Michael Christopher (5). Og for drøye to år siden delte Danes litt av hvordan hun selv opplever rollen som mamma.

– Jeg henger bare med ham og gjør diverse grimaser. Det er jo levebrødet mitt, sa hun den gang.

Skuespillerparet giftet seg i Frankrike i 2009. Tre år etter fikk de sønnen Cyrus.