EN EPOKE ER OVER: Søndag døde den aller siste av dronning Elizabeths corgier, Willow, øverst til venstre. Holly, nederst til venstre ved siden av dronningen døde i 2016. Nå er det bare de to dorgiene Vulcan og Candy igjen av dronningens hunder. Foto: ANNIE LEIBOVITZ / ANNIE LIEBOVITZ

Dronningen (91) sørger over tapet av sin aller siste corgi-hund

Publisert: 19.04.18 11:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-19T09:16:16Z

Søndag måtte dronning Elizabeth ta den tunge beslutningen om å avlive sin siste corgi-hund, Willow. Dermed har hun ingen igjen av hundene som helt siden 1933 har vært forbundet med den engelske kongefamilien.

Willow var den siste av hennes Welsh Corgis. Hunden ble nesten 15 år gammel og led av en kreft-relatert sykdom ifølge Daily Mail som også skriver dronningen ikke ønsket at hunden hun var så sterkt knyttet til ikke skulle lide noe mer.

Dronningen - som fyller 92 år lørdag - har siden 1945 hatt intet mindre enn 30 corgier. På ett tidspunkt skal det ha vært hele 13 hunder av denne rasen som har fartet rundt i slottets korridorer. Forøvrig var det dronningens far, George VI, som allerede i 1933 sørget for at den første corgien, som het Dookie, kom inn i den engelske kongefamilien. Dronningen har fortsatt to såkalte dorgie – som er en blanding av corgi og dachs.

I følge Daily Mails kilder har tapet av Willow gått hardt inn på dronningen. Etter at en annen av dronningens corgi-hunder, Holly, døde i oktober 2016, har Willow alltid fulgt henne når hun har reist mellom sine fire slott i England.

– Hun har sørget over tapet av hver eneste en av sine corgier opp gjennom årene, men tapet av Willow har gått sterkere inn på henne enn noen av de andre. Det henger trolige sammen med at Willow var den siste i rekken av corgier familien har hatt siden hun var ung. Det betyr slutten på en epoke, sier en av Daily Mails Buckingham Palace kilder til avisen.

Monty Roberts, som gjennom en årrekke har vært en av dronningens private rådgivere når det gjelder hunder og hester, har tidligere sagt at dronningen ikke ønsker å etterlate noen av sine hunder når hun dør.

Ifølge Daily Mail er det derfor lite sannsynlig at dronningen kommer til å skaffe seg en ny hund utover de to hun nå har igjen.

Denne artikkelen handler om Hund

Engelsk