REAGERTE: Natalie Portman er akuell med filmen «Vox Lux», og snakker i den forbindelse ut om sitt første fanbrev som hun fikk fra en ukjent mann. Brevet inneholdt en voldtektsfantasi. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Natalie Portman fikk voldtektsfantasi i posten som 13-åring

2018-12-29T10:50:15Z

Skuespillerstjernen snakker ut om brevet som på mange måter forandret livet hennes. – Jeg ville gi beskjed til verden at jeg er en person som fortjener trygghet og respekt, mener hun.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.12.18 11:50

Den Oscar-vinnende skuespillerstjernen Natalie Portman (37) har tidligere vært inne på at hun som liten fikk et skremmende brev i posten fra en ukjent mann. Nå snakker hun ut om hendelsen, om hvordan det er å være barnestjerne, og om hvordan samfunnet behandler nye, unge kjendiser.

Portman, som er aktuell med filmen «Vox Lux», der hun spiller rollekarakteren Celeste, en popstjerne som overlevde en grusom hendelse som tenåring, og som 13-åring hadde Portman selv en svært skremmende opplevelse. Det første fanbrevet hun fikk var nemlig en voldtektsfantasi skrevet og sendt til henne av en fremmed mann.

Her forteller Natalie Portman for første gang om det skremmende brevet hun fikk som 13-åring:

– Jeg forsto raskt, selv om jeg bare var 13 år, at hvis jeg skulle uttrykke meg seksuelt ville jeg bare føle meg utrygg. Og at menn ville føle seg berettiget til å diskutere og objektifisere kroppen min, noe jeg ville følt et stort ubehag ved, sier den nå 37 år gamle skuespilleren til People.

Opplevelsen gjorde noe med den unge jenta.

– Jeg ville dekke til kroppen min og hemme uttrykket mitt og jobben min. Fordi jeg ville gi beskjed til verden at jeg er en person som fortjener trygghet og respekt.

Brevet «Black Swan»-stjernen sikter til kom i kjølvannet av rollen hun hadde som Mathilda i Luc Besson's 1994-klassiker «Léon». Senere gikk det opp for henne at rollen hun spilte var i overkant «seksualisert».

– Jeg vet at jeg var seksualisert i måten jeg var fotografert og portrettert på, det var ingenting jeg gjorde som skuespiller. Og så blir det en del av din offentlige identitet, sier Portman, som mener presset i rampelyset er spesielt intenst for unge kvinner som selv prøver å finne ut hvem de er, mens andre samtidig ønsker at de skal være noe annet.

– Det er komplisert å ha din egen, private utvikling og modning med et sånt press på deg. Det er som å ha dobbel identitet, fastslår Natalie Portman til People.