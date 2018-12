Se lille Estelles søte julehilsen

Sammen med mamma og pappa, sjarmerer prinsesse Estelle og prins Oscar det svenske folket i senk med å sang og småpusling i årets julehilsen.

– Dette er blitt en fin tradisjon, skriver Svensk Damtidning .

Årets julehilsen fra kronprinsesse Victoria og prins Daniels hjem, Haga slott, er spilt inn i slottets drivhus. Her har den populære familien lagt opp til juleverksted med julepynt, kranser, røde epler, silkebånd, kongler, kanelstenger, juleroser og hvite og blå hyasinter i skjønn forening.

- Mamma er som mormor, hun kan alle triks i verden, sier den lille prinsessen.

Den svenske kongefamiliens julefotografering med barna i sentrum har lange tradisjoner i vårt naboland. En tradisjon som kong Carl Gustaf og dronning Silvia tok initiativet til da deres barn var små.

– Estelle er akkurat som meg da jeg var liten. Hun elsker å gjøre i stand, forteller dronningen Silvia i et intervju med TT i anledning hennes 75-årsdag, som også skal feires i julen.

I dette intervjuet som blant annet er gjengitt i Svensk Damtidning, forteller dronningen at hun elsker å bake sammen med barnebarna. For ikke så lenge siden hadde hun lille Estelle på besøk og da laget de to hjemmelaget pasta sammen.

– Da inviterte vi hele familien på en overraskelsemiddag, forteller dronning Silvia.

Tilsammen har kongen og dronningen syv barnebarn og hun legger ikke skjul på at det er en stor glede i livet.

– Det er helt fantastisk å følge barna i deres utvikling, hva de gjør, finner på og hvordan de reagerer, sier den stolte bestemoren i intervjuet.