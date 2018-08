Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Zaras seier

RAMPELYS 2018-08-18T18:00:47Z

Svensk popfenomen viser seg uanstrengt som Skandinavis stødigste entertainer.

Publisert: 18.08.18 20:00 Oppdatert: 18.08.18 21:16

5

Det synes åpenbart at Findings – Bislett-festivalen VG-kollega Kim Klev nylig noe sleivkjefta beskrev som «EDM-søl» – i tiltagende grad ønsker å fremstå som en reinspikka allround-festival, ikke en teknofest for russ som lengter tilbake til våren.

Selve festivalområdet oppleves mer forlokkende, profesjonelt og gjennomtenkt enn før, og musikkprofilen har blitt bred på grensen til det ikke-eksisterende. Bare på lørdagen byr Findings på Post Malone, Kjartan Lauritzen, Sigrid og Datarock – en sonisk bukett uten allverdens berøringspunkter med tidligere års partyleverandører.

Festens midtpunkt: Konsertanmeldelse Dagny



I dette paradigmeskiftet er svenske Zara Larsson en bortimot komplett festivalbooking. På plate høres hun riktignok ofte ut som en IKEA-formatert og flatpakket versjon av Rihanna. Men den folkelige appellen er massiv, på tvers av sjangergrenser og sosiale klikker. Sånt gjør seg unektelig ofte på festival.

Etter å ha gnurt av Beyoncés herlige «Love On Top» over anlegget entrer Larsson scenen til en bombastisk «Never Forget You», som typisk nok for starten av en festivalkonsert lider under hakket for puslete vokaltrøkk ut mot publikum.

Spiller på Findings: Post Malone med nye rekorder

Men Zara Larsson eier scenen og Findings-publikummet. Ikke bare er komboen av vokalferdigheter og kroppskontroll spisset i en grad de færreste av hennes. Hun utstråler i tillegg en vennlig ro og lekenhet gjennom seansen, som besvares med hengivenhet fra de oppmøtte.





















1 av 9 Tomm W. Christiansen

Larsson og hennes habile band låner festfaktor med bruddstykker av Tinie Tempah, David Guetta og Ed Sheeran, men den store åpenbaringen er hvor mange hits hun har samlet i sin egen katalog, og hvor medrivende de er.

«I Would Like», «Ain’t My Fault», «Uncover» og ikke minst «Lush Life» snur på ulike vis Bislett Stadion på hodet. Under det svalende hvileskjæret «TGFM» titter attpåtil sola fram i et par vakre minutter.

Selv om tanken på å skulle sette på denne musikken i hjemmet føles fremmed inntil det absurde: Som liverapport fra hjertet av popen anno 2018 er en kveld med Zara Larsson noe av det ypperste Norden har å by på.