Cara Mund under finalen i fjor høst, der hun vant over alle rivalene.

Full krig i Miss America-leiren

Regjerende Miss America, Cara Mund, har gått rett i strupen på missebossene med beskyldninger om mobbing og utestengning.

24-åringen fra North Dakota ble kåret til Miss America i september i fjor . Da var lykken komplett.

Nå når misseperioden er i ferd med å rundes av, har pipen fått en annen lyd. Mund anklager misseorganisasjonen for å ha hindret henne i å gjøre intervjuer og på andre måter begrenset henne som regjerende miss.

Avisen USA Today har fått innsyn i et fem sider langt brev, der Mund beskylder missepresident Regina Hopper og styreformann Gretchen Carlson for nærmest å ha utslettet henne som missevinner, og for å ha mobbet henne.

Mund hevder angivelig at hun fikk høre hun ikke var «viktig nok» til å uttale seg i større sammenhenger, og at Carlson i stedet måtte ta seg av disse intervjuene. Mund hevder også å ha fått skylden for at sponsorer har trukket seg fra konkurransen.

Miss America-arrangørene på sin side responderer med en pressemelding, der de skriver at det er skuffende at Mund velger å presentere sine bekymringer offentlig på denne måten, i stedet for å ta det internt i systemet.

« Brevet hennes inneholder flere feilkarakteristikker og ubegrunnede beskyldninger. Vi har tatt kontakt med Cara privat for å snakke med henne om det hun skriver. Miss America-organisasjonen støtter Cara », skriver de.

Carlson sier til bladet People at hun er knust og trist over Munds påstander.

– Jeg vil at det skal være klart for alle at jeg, som har oppmuntret kvinner hele livet, aldri har mobbet Cara Mund. Vi har støttet Cara hele året og vil fortsette med det, sier styreformannen.

Mot Trump

Mund er politisk engasjert, kommende jusstudent og har satt seg som mål å bli den første kvinnelige guvernøren i sin hjemstat.

– Det er viktig å ha en kvinnes perspektiv. I spørsmål som gjelder helse og kvinners rettig til å bestemme over egen kropp, er det i dag primært menn som foretar bestemmelsene, uttalte hun til AP før kroningen i fjor.

24-åringen, som har vært praktikant i Senatet, har i tillegg vakt oppsikt med sine kritiske uttalelser om president Donald Trump – mannen som i sin tid startet kåringen, og som var sjef og eier av misseorganisasjonen frem til 2015.

Missekrangelen følger etter en ganske turbulent periode. For litt over et halvt år siden måtte flere i ledelsen gå etter at e-poster med sjikanøs omtale av misser lekket ut. Som et ledd i å rydde opp og forsøke å reparere ripen i lakken, bestemte Miss America tidligere i sommer å droppe den tradisjonelle badedraktvisningen heretter.

Ny Miss America kåres 9. september.