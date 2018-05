STJERNE: Hilde Skovdahl var populær deltager i flere sesonger. Foto: Sanne, Therese Alice

«Charterfeber» etterlyser Syden-stjerner

Publisert: 22.05.18 19:41

Husker du Charter-Hilde og Charter-Svein? Du kan bli den nye stjernen - men det er mange om beinet...

Serien skal spilles inn på Norges ubestridte ferieøy: Gran Canaria .

– Vi har på kort tid fått inn over 600 søknader, men det er fremdeles mulig å melde seg på - og sikre sommerferien i samme slengen. Charterfeber spilles nemlig inn fra juni og ut sommeren, sier kommunikasjonssjef i TV 3 Line Vee Hanum.

Viktige krav...

De som deltar kan møte mange utfordringer. I 2011 meldte to kjendiser seg på. De fikk kritikk i ettertid.

– Hva slags krav stiller dere til søkere?

– De må være folk som liker å by på seg selv og ikke minst har godt turhumør – det er jo et feelgood-program. Ellers er vi ute etter hummer og canari; her kan man være med enten man er reisevant, har flyskrekk eller er soltilbeder som syns jo flere på stranden, desto bedre, sier Vee Hanum.

Dramatikk

Opp gjennom sesongene har det vært flere tilløp til dramatikk.

I en av episodene brøt det ut full slåskamp, men etterpå hevdet deltagerne at det var en spøk .

De største stjernene

Det er særlig to deltagere som har gjort seg bemerket gjennom mange sesonger: Svein Østvik og Hilde Skovdahl.

Østvik gikk i en periode lei - og var åpen om nedturen.

Flere sesonger

Serien hadde premiere i 2006 og har hatt seks sesonger frem til 2013. De folkekjære deltagerne har blant annet besøkt Kypros, Gran Canaria, Tenerife og Kos.

