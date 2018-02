TRADISJONEN TRO: Den nederlandske kongefamilien har lange tradisjoner for å tilbringe vinterferien i Lech i Østerrike. Men som så mange andre steder i Europa, ble det en kald fornøyelse for kong Willem-Alexander, dronning Máxima, kronprinsesse Catharina-Amalia, prinsesse Alexia og prinsesse Ariane Foto: ANDREAS GEBERT / X01348

Den nederlandske kongefamilien på ferie der prinsen ble tatt av snøskred

Publisert: 28.02.18 09:49 Oppdatert: 28.02.18 12:01

RAMPELYS 2018-02-28T08:49:48Z

Nederlandske kong Willem-Alexander og dronning Máxima trosset kulden, droppet luene og stilte opp for fotografering under årets vinterferie i Lech i Österrike. Stedet hvor kongens bror ble tatt av et snøskred i 2012 og senere døde av skadene han pådro seg.

Selv om mulighetene til å kjøre på ski i hjemlandet er nærmest ikke-eksisterende, regnes hele den nederlandske kongefamilien som svært habile alpinister. Den østerrikske alpebyen Lech hører med til et av familiens favorittsteder, og i over 50 år har det vært en tradisjon å feriere i Lech i vinterferien.

Men nesten 20 kuldegrader til tross, brukte hverken kongen, dronningen eller noen av de tre døtrene kronprinsesse Catharina-Amalia, prinsesse Alexia og prinsesse Ariane, luer. I hvert fall ikke under fotograferingen

Men det er så langt ifra bare gode minner som knytter seg til denne byen for den nederlandske kongefamilien. nettopp i vinterferien i 2012, ble kongens yngre bror, prins Friso alvorlig hjerneskadet etter at han ble tatt av et snøskred.

Prinsen, som var kong Haralds gudbarn, var fanget under snømassene i 20 minutter. Etter nærmere 18 måneder i koma, ble erklært død i august 2013.