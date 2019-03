HOVEDROLLENE: John Carew og Ane Dahl Torp har hovedrollene i «Heimebane». Foto: Anniken Aronsen

Kommentar

Heimebane: Nerven er nedadgående

Det er nesten urettferdig å sammenligne «Heimebane» før og nå, for den kampen er det umulig å vinne for oppfølgersesongen. Men nerven i serien er ikke den samme når den primære konfliktlinjen ikke lenger er et sentralt tema.

Nå nettopp







Nærmest alt satt for serieskaperne da Heimebane ble lansert i mars 2018.

Med slagordet «You will walk alone» traff problemstillingen klokkerent:

Hvorfor har vi aldri hatt en kvinnelig eliteserietrener?

Hvordan hadde det gått dersom en kvinne hadde trengt inn i mannsbastionen i virkeligheten?

Hvordan har vi det med våre egne fordommer og stereotypier?

les også Morten Svartveit: – Det finnes alltid en billett hjem

Alle spørsmålene serien stilte gjorde den til en snakkismagnet av de helt sjeldne. Det ble umulig å forholde seg likegyldig til Heimebane, fordi den oppfylte helt grunnleggende kriterier: Følelser ble vekket og tanker satt i sving.

Selvsagt hjalp det også at en sterk historie var rammet inn av en ypperlig casting, og det ble ekstra relevant at metoo var fjorårets store tema.

Det turnerte Heimebane elegant, for eksempel gjennom skildringen av hva Helena Mikkelsens datter, Camilla, ble utsatt for i restauranten hvor hun jobbet.

les også Fikk gjennombrudd i «Heimebane» – ønsker ikke kjendisstatus

Etter at den første sesongen fikk sin fortjente hyllest, var det store spørsmålet om Heimebane ville evne å følge opp suksessen.

Eller ville den lide samme skjebne som en rekke internasjonale serier, med Prison Break og Lost blant de mer ekstreme eksemplene, nemlig at kvaliteten faller brått etter en fascinerende første sesong?

Foreløpig er det litt tidlig å felle en endelig dom over oppfølgeren, men det er vanskelig å komme unna at årets sesong ikke er like sitrende så langt.

les også 643.000 fikk med seg første episode av «Heimebane»: – Nydelige tall

Det betyr ikke at håndverket er dårlig, eller at serien er i ferd med å buklande, men det er ikke lenger automatikk i at Heimebane engasjerer hver søndag.

Hovedforklaringen er nok det enkle faktum at Helena Mikkelsens posisjon i Varg ikke lenger fremstår truet. Dermed reduseres dimensjonen som er hele serie-ideens ryggrad.

Det er godt mulig det hadde vært uttværende å la enda en sesong sentrere rundt kjønnsproblematikk i fotballen, men det er ikke så lett å finne tilstrekkelig spennende substitutter. Og her har vel treffprosenten vært noe varierende så langt.

les også «Heimebane»-skaperen kjenner på forventningspresset: – Jeg har masse nerver

En av utfordringene for en fiksjonsserie – som søker å ta opp realistiske problemer – er hvor store friheter det er lurt å ta seg.

Hvor langt fra fotballens virkelighet er det klokt å distansere seg, før det oppleves som et brudd på den troverdigheten som har vært viktig hele veien?

Her er den famøse episoden «Sviræv» et eksempel på en skikkelig bom, med en helt urealistisk fremstilling av fans på bygda, og et arrangement tilsynelatende fritt for sikkerhetsforanstaltninger.

At en landslagsspiller blir skutt i rumpa med fotballer, som avstraffing for viljehands, ble rett og slett for søkt.

Det er også mulig å undres på om noen av birollene er blitt i overkant karikerte, for eksempel investorrepresentanten Peder Nagelschmidt.

les også Ane Dahl Torp var «sur og skeptisk» til Carew i «Heimebane»

Fortsatt er det tre episoder igjen av den andre sesongen, og det endelige avtrykket vil avhenge av hvordan disse utspiller seg.

Mye kan reddes inn dersom serien nå spisser seg inn mot det klare tegn peker i retning av – at homofili i fotballen blir den sentrale problemstillingen.

Det er et tema med mer dybde og relevans enn noen av manusforfatternes påfunn så langt denne sesongen.

Uansett vil Heimebane stå igjen som banebrytende i norsk seriesammenheng, men det er et åpent spørsmål hvor lenge det er mulig å forbli tilstrekkelig interessant.

Og dersom snakkispotensialet en dag er uttømt, er det bedre å blåse av kampen som vinnere enn å falle i Prison Break-fellen.

24.03.19 19:05