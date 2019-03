Slik beskriver anklagerne forholdet til Michael Jackson

I dokumentaren NRK skal vise, beskriver James Safechuck forholdet han fikk til popstjernen som barn som et «seksuelt parforhold».

Publisert: 05.03.19 08:47







«Alle ville møte Michael eller være med Michael. Han var allerede større enn livet. Også liker han deg».

Slik beskriver James Safechuck sin fascinasjon i den mye omtalte HBO -dokumentaren «Leaving Neverland». I dokumentaren skildrer Wade Robson og James Safechuck overgrep de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle.

På grunn av dokumentaren skal ingen av Michael Jacksons låter spilles på NRK de neste to ukene.

Ut mot NRK-boikott: – Moralsk posering

Møttes i Pepsi-reklame

Ni år gamle Safechuck og Jackson møttes på settet til en Pepsi-reklame i 1987, og øyeblikket de møttes første gang, er foreviget i selve reklamen.

Moren lot ham så møte stjernen alene, kun ledsaget av en sminkør på settet, som skal ha beskrevet Jackson som «en ni år gammel liten gutt».

Dette ble begynnelsen på et langt og nært forhold mellom gutten og popkongen.

«Det er vanskelig å tro at jeg kan møte Michael Jackson når andre bare drømmer om ham», sier Safechuck fra gutterommet i et gammelt tv-klipp.

ANKLAGER: Wade Robson (t.v.) og James Safechuck (t.h) flankerer her regissør og produsent Dan Reed på Sundance i forbindelse med premieren på «Leaving Neverland». Foto: Taylor Jewell / Invision / AP / NTB scanpix

Måtte holdes hemmelig

Safechuck forteller at samværet med popstjernen var som å være med en jevngammel venn.

Etter hvert utviklet forholdet seg til å bli til det Safechuck i dokumentaren kaller et «seksuelt parforhold».

De påståtte seksuelle overgrepene, som blant annet skal ha funnet sted i Neverland, var deres hemmelighet, og Jackson skal ha sagt at hvis noen fant ut av det, «ville livet hans være over, og livet (til Safechuck) være over».

Safechuck forteller at han ikke hadde noen tanker om at det som skjedde var galt. Han omtaler det som en akseptert måte å vise kjærlighet på: «Dette kreative geniet synes du er spesiell. Hva kan man ikke like med det».

Også foreldrene hans utviklet et nært og godt forhold til Michael Jackson og opplevde ikke at sønnen var utrygg alene i popstjernens selskap. Jackson skal ifølge moren til Safechuck ha uttrykt at han var veldig ensom, og at han ikke hadde mange venner.

les også Slik slår Michael Jackson-leiren tilbake mot «Leaving Neverland»-dokumentaren

«Snill og omtenksom»

Wade Robson beskriver Michael Jackson som et av de snilleste og mest omtenksomme menneskene han kjente.

«Han hjalp meg enormt med karrieren, med min kreativitet, med alle sånne ting. Også misbrukte han meg seksuelt. I syv år», sier Robson i dokumentaren.

Han ble kjent med popstjernen etter at han som femåring vant en dansekonkurranse i hjemlandet Australia.

Søksmål mot HBO

Forvalterne av boet til Michael Jackson – og hans familie – har reagert sterkt på filmen. De saksøker HBO, som i helgen la ut filmen i USA, for rundt 865 millioner kroner.

Michael Jacksons brødre Tito, Marlon og Jackie, og nevøen Taj, ble sist uke intervjuet av CBS. De avviser kategorisk beskyldningene i «Leaving Neverland».

Jackie sa der at han ikke hadde sett dokumentaren, og heller ikke trenger det.

– Nei, fordi jeg kjenner broren min. Jeg vet hva han sto for. Å samle verden. Gjøre barn glade. Det var slik han var.

Nevøen Taj påpeker at han skjønner det ser rart ut for omverdenen at Jackson gladelig snakket offentlig om å ha smågutter på overnattingsbesøk.

– Problemet ved min onkel var at han ikke hadde evnen til å se hvordan det så ut utenfra. Han snublet i sin egen naivitet, på en måte.

Michael Jackson døde i 2009, fire år etter å ha blitt frifunnet for syv tilfeller av overgrep mot barn og to anklager om å ha gitt rusmiddel til en 13-årig gutt.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen, men dette har altså ikke ført frem.

– Det er en film som ikke tilfredsstiller kravene NRK ville satt om vi selv skulle produsert den, nettopp fordi Jacksons representanter ikke direkte får kommentere påstandene som settes frem, sier innkjøpssjef i NRK Fredrik Luihn til Aftenposten.

I søksmålet heter det at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour» og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i fremtiden.