Lan Marie svarer på hetsen: – Ubehagelig og trist

Oslobyråden fikk massiv hets etter at hun gikk ut med nyheten om at hun venter barn. Nå slår hun tilbake.

I et Facebook-innlegg torsdag tar miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (31), et oppgjør med dem som har kommet med grove kommentarer etter babynyheten .

– Det er uakseptabelt uansett hvem det rammer. Og så klart er det ubehagelig og trist å få slike kommentarer når vi deler en personlig nyhet om noe av det vakreste i livet, skriver hun.

Berg venter barn sammen med ektemannen, bystyrepolitiker Eivind Trædal (33), og nyheten ble omtalt av en rekke medier mandag. I kommentarfeltet haglet det av personangrep.

– For min egen del blir jeg også provosert fordi jeg selvfølgelig ikke har lyst til å være «hun som blir så mye hetset». Trusler og hets gjør det vanskeligere å gjøre jobben min, men jeg prøver å gjøre det til en liten del av hverdagen, og lykkes som regel med det, svarer hun i innlegget.

En rekke profilerte personer har stått opp for Oslobyråden i sosiale medier, blant andre Trine Skei Grande, Siv Jensen og Jenny Skavlan.

Berg takker for all støtten hun har fått etter at kommentarfeltene eksploderte med galle.

– Noe av det beste med Norge er at politikk ikke gjennomsyrer alt. Vi kan være rivende uenige, men stadig spise lunsj sammen i kantinen, glede oss over hverandres små og store seiere og ha medfølelse med hverandre når vi har det tøft. Det er en verdi vi må ta vare på, står det i innlegget.

I kommentarene under har det allerede kommet en rekke støtteerklæringer og ros til politikeren.

Fungerende partisekretær i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Torkil Vederhus, sa tidligere til VG at ledelsen monitorerer hetsen.

– Vi kommer til å følge med i kommentarfeltene for å se om det vil være nødvendig å anmelde noen av kommentarene. Det blir i så fall ikke første gang.