FRI: Her forlater Rae Carruth fengselet i North Carolina. Foto: Jeff Siner / AP

NFL-spiller løslatt 19 år etter drapet på kjæresten

RAMPELYS 2018-10-22T21:21:13Z

Den tidligere fotballstjernen Rae Carruth (44) kunne mandag spasere ut av fengslet etter å ha sonet ferdig for det brutale drapet på sin høygravide eks.

Publisert: 22.10.18 23:21 Oppdatert: 23.10.18 00:02

Iført sort skinnjakke, hvit T-skjorte og sort lue ble Carruth geleidet ut fra Clinton fengsel i North Carolina.

– Jeg gleder meg over å slippe ut herfra, men jeg er nervøs for hvordan offentligheten vil ta imot meg, uttalte Carruth i et telefonintervju med ABC søndag – dagen før løslatelsen.

– Jeg må jo jobbe for å kunne leve. Jeg må eksistere der ute, men det føles som om det er mye hat og negativitet rettet mot meg. Derfor er jeg faktisk ganske redd, lød det videre fra den drapsdømte idrettsutøveren.

I 1997 signerte Carruth en fireårskontrakt med Carolina Panthers verdt flere titalls millioner kroner. Det så ut til å være starten på en lysende karriere som «wide receiver» i amerikansk fotball, men sånn skulle det ikke gå.

Skandaleligaen NFL : Kidnapping, drap og konebanking

16. november 1999 ble Rae Carruths ekskjæreste, 24 år gamle Cherica Adams, skutt fire ganger av nattklubbsjefen Van Brett Watkins. Grunnen skal ha vært at Adams var gravid i åttende måned, og at Carruth hadde forsøkt å tvinge henne til å ta abort fordi han ikke ville betale barnebidrag.

Han hyret kameraten til å drepe høygravide Adams.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Cherica Adams overlevde angrepet, og legene klarte på mirakuløst vis å redde barnet, selv om mammaen lå i koma. Hun døde imidlertid fire uker senere, og Carruth ble dømt til livstid. Sønnen, Chancellor Lee Adams, er i dag 18 år. Han fikk en permanent hjerneskade på grunn av oksygenmangel. Det er Saundra Adams, guttens mormor, som har hatt omsorgen for ham.

I telefonintervjuet med ABC skal Carruth ha forklart at han har bedt ekskjærestens mor om unnskyldning.

– Jeg ønsker bare å bli tilgitt, skal han ha uttalt.

2015 : Tidligere NFL-stjerne dømt til livsvarig fengsel for drap

Saundra Adams uttalte til amerikanske medier tidligere i år at hun har tilgitt sin datters drapsmann, og at hun er innstilt på å oppta kontakten med ham dersom han viser ektefølt anger.

– Men jeg kan si med sikkerhet at han aldri kommer til å få omsorgen for Chancellor. Han skal være hos meg, eller hos noen andre som elsker ham dersom jeg går bort. Han skal ikke havne hos en fremmed, en som prøvde å drepe ham, uttalte drapsofferets mor nylig til Charlotte Observer , avisen som har laget podkast om dramaet .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Van Brett Watkins, som tilsto drapet, sa i vitneboksen at Carruth var med på planleggingen. Carruth ble frifunnet for overlagt drap, og slapp dermed dødsstraff. Det har hele tiden vært klart at han tidligst kunne løslates i oktober i år.

2016 : Mener at tatoveringer beviser drap på flere

Michael Kennedy, som var sjåfør for Watkins, ble også funnet medskyldig. Han ble løslatt i 2011. Watkins må sone minst 40 år bak murene.