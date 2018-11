GODE DAGER: Angelina Jolie og Brad Pitt er uenige om hvordan de skal fordele ansvaret for de seks barna de har sammen. Nå møtes de i retten. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

TMZ: Pitt og Jolie møtes i barnefordelingssak

RAMPELYS 2018-11-06T00:38:35Z

Ifølge det amerikanske kjendisnettstedet skal de to Hollywood-stjernene møtes i retten om en måneds tid for å avgjøre hvem av dem som skal ha foreldreansvaret for de seks barna de har sammen.

Publisert: 06.11.18 01:38

Det er over to år siden Angelina Jolie og Brad Pitt skilte lag, men selve skilsmissen er av ukjente årsaker foreløpig ikke gjort offisiell. De har heller ikke blitt enige om hvem som skal ha ansvaret for barna.

Ønsker 50–50

Jolie har tidligere hevdet eksmannen ikke har betalt nok i barnebidrag siden bruddet. Brad Pitt har svart at han har bladd kraftig opp.

Nå ser det ut til barnefordelingssaken kan bli løst før jul.

TMZ melder mandag kveld lokal tid at de to skal møtes i retten i Los Angeles 4. desember, og at det er satt av to til tre uker til rettsforhandlingene. Deretter vil en dommer avgjøre utfallet av striden.

Jolie ønsker at barna skal bo hos henne. Pitt krever 50–50-fordeling, ifølge rettsdokumenter TMZ hevder de har fått tilgang til.

Parallelt med barnefordelingssaken skal de to partene bli enige om hva som skjer med de enorme formuene de to har opparbeidet seg mens de var et par. Den saken er ventet å vare helt frem til sommeren 2019.