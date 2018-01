ALLE MOT 1: Programledere Selda Ekiz og Ole Rolfsen. Foto: Ole Kaland, NRK

TV-anmeldelse «Alle Mot 1»: Skal vi gjette?

Publisert: 13.01.18 22:02

RAMPELYS 2018-01-13T21:02:08Z

Direktesendt fysikkonkurranse av litt for manisk karakter.

«Alle mot 1»

Direktesendt spørrekonkurranse for familien

NRK1 lørdager kl. 19.55 fra 13. januar

Programledere: Selda Ekiz og Ole Rolfsrud

4

Lørdagsunderholdning er vanskelig.

Spesielt hvis man skal få hele befolkningen til henge seg på. NRK prøver her å samle nasjonen med et utprøvd og velfungerende dansk konsept, som utvider TV-opplevelsen med en mobilapp.

Hver lørdag tar Ole Rolfsrud (tidligere NRK-Sporten) og Selda Ekiz (tidligere Newton og Anno) imot en ny deltaker, i et studio som ser ut som en oppblåst versjon av «Vil du bli millionær?». Deltakeren må løse totalt sju oppgaver, i kamp mot «hele» Norge.

Og med «hele» menes selvsagt de som ser TV og har klart å installere den tilhørende appen. Den minner til dels om spørreapper som Kahoot, disse stadig mer populære konkurrentene til tradisjonell sunn norsk familieunderholdning som Yatzy, Vri-åtter og høytlesing fra avisenes sjakkspalter. Hvilket betyr at underholdningsverdien selvsagt går betraktelig opp når man fomler med mobilen samtidig som man ser på TV (her vil nok noen hevde at dette er en helt vanlig lørdagskveld i det fleste familier med der alle barn er i skolealder uansett).

Noe manisk

Rolfsrud er programleder i studio, og tydelig i diksjonen. Noe manisk til tider, blant annet i behovet for å få publikum med i applaus, men også i den repetitive masingen om appen. Ekiz er rolig og kontrollert testansvarlig, med smittende entusiasme for de ulike fysikkoppgavene. Begge er i ulik grad preget av premierenerver.

Oppgavene er gode, men like fullt av typen «artige» påfunn som kommende generasjoner kommer til å le høyt av, og ikke med: Hvor mange hatter blåser en megasvær luftkanon av et kor som synger «Kråkevisa»? Hvor mange popcorn faller ut under en runde i loopen på Tusenfryd? Hvor mange ungdomsskoleelever klarer å gjennomføre bottleflip?

Men dette er et program som er vel så avhengig av deltakeren som av programlederene. Premierens spiller, Hilde Lindseth Stømer, er en avslappet og begeistrende vinnerskalle som tar tapet med god indignasjon. Sammen med ekspertpanelet bestående av Håvard Tjora, Abid Rajia og Cecilia Brækhus gjør hun «Alle mot 1» til mye bedre underholdning enn dét det egentlig er.

Første program snubler i gjennomkjøringen. Blant annet fordi det er så mye nytt å forklare, at man ikke helt klarer å ha en jevn rytme mellom oppgavene - og at hver oppgave tar tid å introdusere.

Om disse trådene løser seg kan det bli et underholdende familiekonsept. Men nasjonssamlende? Tvilsomt.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!