Bård Tufte Johansen har fått corona

Sigrid Bonde Tusvik stepper inn som vikar i «Nytt på Nytt».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bård Tufte Johansen har fått påvist coronasmitte. Det melder NRK.

Sigrid Bonde Tusvik trår derfor inn som programleder i «Nytt på Nytt» denne uken.

– Bård er ute på grunn av corona, og alle nærkontaktene hans er også i karantene. Det vil si hele Humor-Norge, bortsett fra meg, sier Tusvik til NRK.

I godt humør

Tufte Johansen sier selv at det er veldig kjedelig å bli syk, og dermed ikke kunne jobbe.

– Og litt nedtur å få covid når så mange andre får det. Det har blitt Tesla innen virus, sier han lattermildt til statskanalen.

Programlederen forsikrer imidlertid spøkefullt om at showet vil gå videre.

– Det er også på tide at «nytt på Nytt» blir ledet av en kvinne. Det er viktig at NRK viser at også kvinner kan være tilkallingsvikarer.

Tullet om «metoo»

Selv bringer Tufte Johansens sykevikar den vitsende tråden videre.

– Når en middelaldrende mann plutselig må være borte fra jobb, handler det mest sannsynlig om «metoo», sier Bonde Tusvik.

Videre spøker hun med at det var henne selv som klaget inn Tufte Johansen for å sikre seg hovedsetet som programleder.

– Hun som meldte han inn for trakassering kan melde om at hun har det tungt, men at hun skal komme seg igjennom dette. Hun vil også legge til at vikarjobben som programleder i «Nytt på Nytt» ikke var motivasjonen for varselet.

Prosjektleder i «Nytt på Nytt», Kjetil kooyman, ønsker Johansen god bedring, og sier at han er glad for at Tufte Johansen har tatt vaksinene, ifølge NRK.

– Og så blir det stas å få Sigrid på besøk igjen.