SEIER: Johnny Depp og advokat Camille Vasquez i retten 27. mai.

Depp-advokater mener dommen bør opprettholdes

Johnny Depps advokater slår hardt ned på påstandende fra Amber Heards advokater.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Juryen i rettssaken mellom de tidligere ektefellene landet 1. juni på at Amber Heard (36) har ærekrenket sin eksmann Johnny Depp (59), og Depp vant dermed frem med sitt søksmål.

Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner. Heard fikk i saken imidlertid medhold i at hun er blitt utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Heards advokater mener at dommen bør settes til side og ønsker en ny rettssak, fordi en av de syv jurymedlemmene i saken aldri mottok en stevning. En stevning er en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.

Dette mener hun og hennes advokater at kan ha ført til at det finnes en mulighet for at feil person kan ha møtt opp som jurymedlem.

ISFRONT: Amber Heard og Johnny Depp i retten 16. mai.

Mandag argumenterte Johnny Depps advokater for at dommen likevel bør opprettholdes, melder Variety. I et dokument, fremlagt mandag, argumenterer de for at Heard ikke har vist at hun ble behandlet annerledes på grunn av feilen.

Etter Depps advokaters mening, har hun gitt avkall på retten til å protestere ved ikke å ta opp saken tidligere.

– Ikke overraskende viser ikke Heard til noen rettspraksis som støtter hennes påstand om at tjenesten til jurymedlem 15, hvis han ikke er det samme individet som domstolen tildelte jurymedlem 15, på noen måte minsker hennes rettferdige saksbehandling. Og som ville rettferdiggjøre å sette dommen til side og kreve en ny rettssak, skriver Depps advokater.

– Heard mislykkes med sine spekulative argumenter, heter det videre.

Knusende dom

Bakgrunnen for den seks uker lange rettssaken mellom Depp og Heard er en kronikk i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Uten å nevne Depps navn skriver Heard om at hun i 2016 fikk merke «vår kulturs vrede mot kvinner som sier fra».

Heard fikk medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat. Hun skal som kompensasjon få 20 millioner kroner, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

Hvor store utgifter Depp og Heard har hatt på rettssaken, er ikke kjent. Hver av dem har hatt et kobbel av advokater. I tillegg har begge parter betalt en rekke eksperter innen alt fra psykiatri til digital fotobehandling.

Newsweek siterer jusekspert Manny Arora, som anslår at Depp totalt de siste tre årene har bladd opp over 50 millioner kroner bare i advokatutgifter og i tillegg nær tre millioner kroner for eksperter.

Historien om Depp og Heard startet da de spilte mot hverandre i «The Rum Diary» i 2009.