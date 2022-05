FORELDRE: Rihanna og A$AP Rocky har fått sitt første barn sammen.

TMZ: Rihanna og A$AP Rocky har blitt foreldre

Popstjernen Rihanna (34) har født sitt første barn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder TMZ, uten å oppgi kilder for opplysningen. Ifølge kjendisnettstedet ble barnet – en liten gutt – født i Los Angeles den 13. mai.

Hverken Rihanna eller A$AP Rocky har foreløpig kommentert saken.

Det var på nyåret popartisten avslørte at hun var gravid.

Barnefaren er kjæresten og rapperen Rakim Athelaston Mayers, bedre kjent som A$AP Rocky (33) - som nylig ble pågrepet etter at paret kom hjem fra ferie i Barbados.

Pågripelsen skjedde i sammenheng med en skyting i november i fjor. Rapperen skal ha blitt løslatt mot kausjon, og bare dager etter pågripelsen ble paret observert på restaurant sammen i California. Ifølge TMZ var middagen en nedtonet og avslappet «babyshower» hvor venner og familie var tilstede.

Rihanna avslørte graviditeten tidligere i år ved å vise frem den voksende, nakne magen i full offentlighet.

Siden den gang har hun heller ikke vært redd for å eksperimentere med antrekk og vise seg frem, og har uttalt at hun vil redefinere «sømmelig» for gravide.

MinMote har omtalt mange av 34-åringens gravidantrekk som har vekket oppsikt.

– Denne perioden bør feires. Hvorfor skal man skjule svangerskapet sitt? har Rihanna uttalt til Vogue.

Der avslørte hun i tillegg at graviditeten ikke var planlagt – men at den er veldig velkommen.

– Jeg vet ikke når jeg har eggløsning og alle de greiene der. Vi hadde det bare moro, og plutselig viste testen det den viste, fortalte hun.

Her under Fashion Week i Paris i februar i år.

Rihanna har vært en av de mest prominente popstjernene i verden i snart 15 år. Hun står blant annet bak hitlåtene «Rude Boy», «Diamonds» og «Umbrella».

34-åringen har solgt over 250 millioner album i løpet av sin karriere. Tross færre solgte album har også Rocky satt sin preg på hiphop-verden.

Rapperen vakte internasjonal oppsikt i da han ble tiltalt og dømt for vold i Sverige i 2019. Rocky ble dømt for å ha slått og sparket en 19-åring i forbindelse med en konsert i den svenske hovedstaden Stockholm.