ARRESTERT: Skuespiller Devin Ratray, kjent fra rollen som «Buzz» i «Alene hjemme»-filmene.

«Alene hjemme»-stjerne arrestert

Onsdag ble «Alene hjemme»-skuespiller Devin Ratray arrestert, anklaget for å ha tatt kvelertak på kjæresten.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren er kjent både fra «Alene hjemme» og oppfølgeren «Alene hjemme 2», der han spiller karakteren «Buzz» – storebroren til hovedpersonen Kevin McCallister.

Onsdag ble han arrestert i byen Oklahoma, anklaget for å ha tatt kvelertak på kjæresten i begynnelsen av desember.

En representant fra politiet i Oklahoma bekrefter til Fox News at 44-åringen meldte seg selv for politiet, før han ble løslatt mot en kausjon på 25.000 dollar.

Voldshandlingene han er anklaget for å ha begått, skal ha skjedd i begynnelsen av desember. Da var Ratray og kjæresten på julemessen OKC Pop Christmas Convention i Oklahoma og skuespilleren var ett av trekkplastrene, ifølge Deadline.

Kranglet om autograf

Ifølge flere amerikanske medier skal paret ha begynt å krangle på en bar etter at Ratrays kjæreste ga bort autografkort til to fans uten å kreve penger for dem.

Senere skal krangelen ha fortsatt på parets hotellrom og endt med at Ratray tok kvelertak på kjæresten og slo henne.

Ifølge Fox News skal Ratrays kjæreste skal ha fortalt myndighetene at kjæresten hadde ti shots med sprit i tillegg til en flaske vin før krangelen startet.

Det er den lokale nyhetskanalen KFOR som har fått tilgang på rapporten som beskriver hendelsesforløpet. Ifølge rapporten skal kjæresten ha hatt flere blåmerker både under et øye, på oversiden av leppen og på armen etter voldshandlingene.

Det er foreløpig uklart hvordan Ratray stiller seg til anklagene.

Selv om han er mest kjent fra «Alene hjemme»-filmene», har Ratray i voksen alder også hatt roller i mange filmer og serier – blant annet seriene «Law & Order», «Russian Doll» og filmen «Hustlers».

Tirsdag ble «Alene hjemme» kåret til årets julefilm av VGs lesere – her kan du lese saken.