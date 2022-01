EKSPAR: Tristan Thompson og Khloe Kardashian, her avbildet i Los Angeles i 2018

Tristan Thompson bekrefter farskap: Sier unnskyld til Khloe Kardashian

Tristan Thompson (30) ble pålagt av retten å gjennomføre farskapstest etter at en kvinne påsto at hun hadde født hans barn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå bekrefter basketspilleren selv på InstaStory at han er far til kvinnens nyfødte sønn.

Thompson, som i flere år har hatt et av og på-forhold med Khloe Kardashian (37), skrev i en post mandag kveld lokal tid at testen samme dag hadde fastslått at han er far til Maralee Nichols’ barn.

Han opplyser at han tar fullt ansvar for sine handlinger – og at han ser frem til å oppdra gutten i vennskapelighet sammen med barnemoren.

«Du fortjener ikke dette»

Thompson sier samtidig unnskyld til Khloe Kardashian, som han har en datter med.

«Jeg beklager på det sterkeste til alle jeg har såret gjennom alt dette, både offentlig og privat. Khloe, du fortjener ikke dette», skriver han.

«Du fortjener ikke den hjertesorgen og ydmykelsen jeg har påført deg», lyder det videre.

Thompson skriver at Kardashian ikke fortjener «måten han har behandlet henne på gjennom årene».

«Handlingene mine står absolutt ikke i stil med hvordan jeg betrakter deg», skriver han.

Lei seg

Thompson bedyrer at han har stor respekt og kjærlighet for eksen.

«Uansett hva du måtte tro», lyder det.

«Igjen, jeg er så utrolig lei meg», skriver Thompson, som hadde gjenopptatt forholdet med Kardashian da han gjorde den andre kvinnen gravid. Han og Khloe gjorde det slutt for andre gang i juni 2021.

Khloe har ikke kommentert hverken farskapet eller Thompsons ferske utspill.

Da forholdet tok slutt første gang i 2019, var det nettopp i kjølvannet av utroskapsavsløringer rundt Thompson.

Maralee Nichols (31), som er fitness-modell, fødte 1. desember.

Thompson er nå trebarnsfar. Han har også et barn fra et enda tidligere forhold.