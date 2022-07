ARTIST: Justin Bieber fortalte i juni at han fikk et sjeldent syndrom som gir lammelser i ansiktet. Bildet er tatt tidligere i år under Grammy-utdelingen i Las Vegas i april.

Justin Bieber gjennomfører konsert i Norge etter sykdom

Den kanadiske popstjernen Justin Bieber har vært rammet av et sjeldent syndrom. Nå gjenopptar han sin verdensturné, og kommer som planlagt til Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Vi er utrolig glade for å kunne dele at Justin Bieber gjenopptar sin verdensturné og vil som planlagt spille på @trondheimsommertid» skriver arrangør All Things Live på Instagram tirsdag ettermiddag.

I juni publiserte verdensstjernen en video på Instagram og fortalte at han har fått påvist et syndrom som gjør at han ikke kan gjennomføre konserter den neste tiden.

Flere konserter ble utsatt, og det ble derfor stilt spørsmål om hans konsert i Trondheim 7. august ville gå som planlagt.

Nå er det altså klart at Bieber gjenopptar sin verdensturné, og setter kursen mot Europa i slutten av juli.

«Justin Bieber kunngjorde i dag at Justice World Tour vil gjenopptas på Lucca Summer Festival, Italia 31. juli. Justin vil dra på tvers av en rekke europeiske festivaler, og fortsette på sin internasjonale verdensturné» skriver All Things Live.

Bieber har vært åpen med sine 249 millionere følgere at han fikk Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

Da Bieber fortalte om sykdommen sa han at han fysisk ikke var i stand til å opptre og ville ta seg tid til å restituere. Han forklarte i videoen at han ikke klarte å blinke med det ene øyet og man kunne også se at smilet ikke er som vanlig.

– Det er ganske alvorlig. Jeg skulle ønske det ikke var tilfelle, men åpenbart forteller kroppen min at jeg må roe ned, sa Bieber i videoen.

Noen dager senere forsikret han overfor fansen at han var optimistisk.

«Jeg er blitt bedre dag for dag, og til tross for alt ubehaget, har jeg funnet trøst hos den som har skapt meg og kjenner meg», skrev han i en Instagramhistorie i midten av juni.