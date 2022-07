Medier: Britney Spears og Elton John-samarbeid

De to superstjerne er i ferd med å gi ut en ny versjon av Elton John-hiten «Tiny Dancer» fra 1972, ifølge kilder til flere amerikanske medier.

Britney Spears (40) gjør sitt musikalske comeback på en ikonisk måte, skriver People som har fått bekreftet av kilder i musikkindustrien at « ... Baby One More Time»-sangeren nå skal gi ut Elton John-klassikeren på nytt – og det sammen med selveste popkongen.

Også Page Six, som var først til å melde om det angivelige samarbeidet, og TMZ har erfart at de to sangerne nå jobber sammen.

Elton John har nylig hatt stor suksess med den nye versjonen av hiten «Rocket Man» fra 1972. Det gjorde han sammen med superstjernen Dua Lipa og elektronikagruppen PNAU – låten fikk navnet «Cold Heart» og har i skrivende stund over én milliard avspillinger på Spotify.

Hverken Britney Spears eller Elton John har kommentert det angivelige samarbeidet.

NY BLUE JEAN BABY? Elton John håper kanskje på nok en suksesshit laget av en gammel slager.

Nyheten om det nye stjernesamarbeidet kommer etter at sangerinnen sammen med ektemannen Sam Asghari møtte skuespiller Taron Egerton som spilte Elton John i den biografiske filmen om ham kalt «Rocketman» fra 2019.

Ifølge en kilde til People snakker Spears veldig mye om karrieren sin etter at det 13 år lange vergemålet ble opphevet i november 2021.

Sangerinnen elsker ifølge kilden å skape musikk og ønsker nå å gi sine fans et nytt album.

Det er ikke lenge siden stjernen la ut en ny vri av debuthiten « ... Baby One More Time» på Instagram.

– Jeg har ikke delt av stemmen min på ekstrem lang tid ... kanskje for lang tid, skrev hun i teksten til innlegget.

Hennes siste plate «Glory» kom ut i 2016.

Spears’ Instagram-innlegg har den siste tiden vært opphav for massiv oppmerksomhet.

Hun har i en tid delt svært lettkledde bilder av seg selv, og før helgen la hun ut en rekke innlegg der hun bare er iført en truse.

På flere av bildene og videoene skjuler hun brystene bak hendene.

– All right, all right, all right, skriver hun etterfulgt av tre hjerte-emojis.