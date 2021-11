NYGAMMEL KLASSIKER: Jacob Schøyen Andersen (i bakgrunnen), Amalie Krogh Sundø og Håvard Bakke i «Reisen til julestjernen».

Teateranmeldelse «Reisen til julestjernen»: Trygt tilbake

«Reisen til julestjernen» reiser tilbake i tid.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Reisen til julestjernen»

Folketeateret Oslo

Publikum: Ca. 1200

Manus: Sverre Brandt

Musikk: Johan Halvorsen

Regi: Lars Jacobsen

Koreografi: Thea Bay

Scenografi: Petr Hlousek

Musikalsk ansvarlig: Atle Halstensen

Med: Amalie Krogh Sundbø, Silya Nymoen, Håvard Bakke, Jakob Schøyen Andersen, Ingar Helge Gimle, Hans Magnus Rye, Benedicte Søreng, Liv-Unni Larsson Undall, Hans Magnus Hildershavn Rye, Benedicte Søreng

Også «Reisen til julestjernen» (1924) er kommet under ild i kulturkrigen.

I 2019 ble det klart at Nationaltheateret ikke lenger kom til å sette opp det tradisjonsrike stykket, som har vært institusjonens fremste melkeku i snart 100 år. Teateret oppga omfattende rehabiliteringsarbeider som årsak.

I en artikkel i Morgenbladet året etter kom det imidlertid frem at det var forfatteren Sverre Brandts barnebarn, nåværende rettighets-innehaver Regine Dyveke Brandt Qvenild, som hadde satt ned foten.

«Reisen til julestjernen» hadde fjernet seg for langt fra sitt opprinnelige meningsinnhold, mente Brandt Qvenild. Hun var misfornøyd med Kjersti Horns oppdaterte oppsetning fra 2016, og mente at «Reisen til julestjernen» hadde blitt tappet for sitt «kristne budskap».

BJØRNETJENESTE: Amalie Krog Sundbø i «Reisen til julestjernen» på Folketeatret.

Så kan man saktens spørre om «Reisen til julestjernen» var et utpreget religiøst stykke til å begynne med. Kanskje ble det oppfattet slik i 1924. Men de to utgavene folk flest er kjent med – filmatiseringene fra 1976 og 2012 – kan vanskelig sies å være spesielt «kristne» av seg.

«Reisen til julestjernen» er et eventyr, og et banalt sådant. Det er nærliggende å tenke at det Brandt Qvenild egentlig fryktet, var at vi snart ville få en «Reisen til julestjernen – the hip hop musical».

Når stykket nå får nypremiere på Folketeateret, etter å ha blitt avlyst i pandemi-året 2020, er det med forsikringer om at Brandts opprinnelige tekst er mest mulig inntakt, at Jacob Halvorsens musikk er som den skal være, at ballerinaene kommer fra Smestad og at familier fra øst for Akerselva ikke trenger komme.

FARGERIKT KONGERIKE: Danseensemblet i «Reisen til julestjernen» på Folketeatret.

Det siste var en spøk, selvsagt. Men faktum er at stykket i sin nåværende nygamle form vil være Disney på den ene siden og forgangen tid på den andre: De gamle, gode dager da borgerskapet i hovedstaden var påpasselig med å utsette sine unge, lovende for impulser fra kontinentet og klassisk dannelse. Det skal være jul som i 1924, og det skal være engler i «Glade jul». Basta.

«Reisen til julestjernen» anno 2021 har med andre ord liten interesse av å reflektere samfunnet den settes opp i. Det mest moderne med den er bruken av film, noen ganger med en raff 3D-effekt, skuespillere som henger i vaiere i taket og at det er lov å ta bilder under forestillingen.

Det er ikke nødvendigvis noe galt i det. Ikke alt trenger kontinuerlig modernisering, spesielt ikke tradisjoner. Men det er fint at denne «Reisen til julestjernen» er noe for øyet. For Brandts tekst er om sant skal sies temmelig møllspist. Det er ikke til å komme fra.

BLOND HELTINNE: Amalie Krog Sundbø i «Reisen til julestjernen».

Den største svakheten, ved siden av at vi aldri blir helt kloke på hva julestjernen er, er den sentrale karakteren: Prinsesse Gulltopp/Sonja. En heltinne så lite kompleks – ingen vilje, ingen handlekraft – at hun ikke kan kalles en «heltinne» i det hele tatt.

Det er ingenting å utsette på Amalie Krogh Sundbøs (datter av Hanne Krogh, som spilte i filmen fra 1976) innsats i rollen. Den 28 år gamle skuespilleren er barnlig yndig som bare det. Problemet er at det er det eneste hun får anledning til å være.

Historien kjenner du sikkert, og den kunne knapt vært enklere. Da hun var liten gikk den gullende gode Gulltopp ut i skogen for å forære sitt gullhjerte til julestjernen, og siden har ingen sett henne. Kongen (Bakke) ble rasende av sorg, og forbannet julestjernen. Julestjernen tok det ille opp, og sluttet å lyse.

Som så ofte i eventyr er det skurkene som får lov til å ha det gøy. Både Greven (Schøyen, Kaptein Sabeltann med kroknese) og Heksen (Nymoen med grønn «Bride Of Frankenstein» elektrosjokk-frisyre) har hatt noe med forsvinningsnummeret å gjøre. Når Gulltopp dukker opp igjen, som «fattigjenta» Sonja, får de et svare strev med å holde henne unna den biologiske faren med det blå blodet.

ATTER EN PRINSESSE: Amalie Krog Sundbø og Håvard Bakke i «Reisen til julestjernen».

Plottet, om man kan kalle det et plott, brytes opp etter innfallsmetoden. Hildershavn Rye og Søreng spiller turteldue-tjenestefolkene Ole og Petrine. Larsson Undall gestalter både den Lili Bendriss-aktige «stjernetyderen» som falbyr sine tjenester til Kongen, samt sangfuglen som til slutt skal redde prinsessen. Gimle spiller Nissefar, med et hoff bedårende nissebarn rundt seg. De klapper i hendene, de synger og de ler.

Ballettdanserne er den beste årsaken til å løse billett til «Reisen til julestjernen», og de legger lykkeligvis beslag på en nokså stor del av spilletiden, som harer, ekorn og snøfnugg. Numrene, koreografert av Thea Bay, har noe som «Reisen til julestjernen» litt for ofte mangler: Energi og futt. De bidrar også med en direkte linje tilbake til det «Reisen til julestjernen» nok en gang var, og som enkelte åpenbart har savnet.

DANSENDE DYR: Danseensemblet i «Reisen til julestjernen» på Folketeatret.

Scenografien, ved Petr Hlousek, er som antydet glorete flott, med flere fargede lys enn LED-avdelingen på Clas Ohlson. Det er ikke spart på noe, «Reisen til julestjernen ser proff og påkostet ut i alle ledd, inkludert kostymene, ved designer Sally Turner, og maskene, ved Tiiu Luth.

På sitt beste er «Reisen til julestjernen» relativt magisk, på en veldig jul-ete måte. De minste barna vil kose seg glugg. Stykket er ikke moderne, og ikke alt trenger å være det. Samtidig er det litt trist at det nå er stengt ned for nye ideer. Et stykke som settes opp hver jul tåler godt å prøve noe nytt en gang hvert skuddår.