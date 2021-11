BANDKAMERATER: Thomas Seltzer og Hans Erik Dyvik Husby sammen i 2007.

Seltzer: Planla gjenforening

Turboneger planla å invitere Hank von Helvete med igjen i 2023, skriver Thomas Seltzer.

Thomas Seltzer, i Turboneger-sammenheng kjent som Happy Tom, var bandkollega med Dyvik Husby fra 1993 til Husby forlot bandet 2009.

Siden den gang har Turboneger gått videre med en ny vokalist, og Husby har fortsatt alene. I minneordet Thomas Seltzer skriver på Facebook og Instagram lar han det bli kjent at bandet planla gjenforening - med Hank von Helvete som vokalist.

– Det siste året har Rune (Grønn, journ.anm) Knut (Schreiner) og jeg i hemmelighet planlagt en feiring av «Apocalypse Dudes» 25 års jubileum i 2023, noe vi har sett frem til å presentere for deg, Chris (Summers) og Pål (Bøttger Kjærnes) i løpet av de nærmeste månedene. Sånn ble det ikke, skriver Seltzer.

– Jeg har aldri vært tristere enn jeg er i kveld. Knust, skriver Seltzer.

– Hvil i fred min gale, sjarmerende, djevelske, plagede, elskelige og smarte lillebror. Siden du var en liten gutt har du alltid hatt et sterkt ønske om å bli gjenforent med din mor. Jeg håper du er det nå.

TURBONEGER: Knut Schreiner, Hans-Erik Dyvik Husby, Rune Grønn (bak) Thomas Seltzer og Pål Bøttger Kjærnes sammen i 2007 da Håkon Moslet lanserte en biografi om bandet.

Turboneger har også via sine offisielle kanaler uttrykt sorg etter Hank von Helvetes bortgang.

Det er med stor sorg vi mottok den tragiske beskjeden om at Hans-Erik «Hertis» Dyvik Husby er gått bort, skriver bandet i et Facebook-innlegg.

-- Vi er takknemlige for øyeblikkene og magien vi delte med Hans-Erik i Turboneger i årene 1993--2009.

Bandet beskriver han som et varmt og storhjertet menneske, og som en åndelig og intellektuelt søkende person som elsket å ha en samtale med hvem som helst.

-- Vi er stolte av det vi skapte sammen som rockebrødre i Turboneger.

– Som en karismatisk frontfigur som kanaliserte både humor og sårbarhet så var Hans-Erik avgjørende for bandets appell, skriver bandet.

– Hank von Helvete forblir en ikonisk figur i norsk rock og populærkultur og han gjorde seg også bemerket i rocknroll internasjonalt. Skuespiller, romantisk kunstner og underholder - i løpet av sitt liv feide Hank all tvil til side om at han var en mann for scenen, han elsket rampelyset og oppmerksomheten.

Gitarist Knut Schreiner, som kom med i bandet i 1996, har også skrevet et langt minneord om sin gamle bandkollega.

– «Bablinga til Hertis».. et framtredende karaktertrekk. På en turnédato kunne han gjennom ettermiddagen sitte i intens konversasjon med noen scientologer i nightlineren, deretter ha en dyp samtale med Linkin Park-vokalisten backstage, før han pratet «høl i hodet» på bussjåføren i de små timer - den eneste igjen som kunne prate etter at alle hadde lagt seg. Det gikk faktisk ut over stemmekvaliteten på neste konsert. Men han fikk mange venner, skriver Schreiner.

– Han var en kunstnersjel, en historieforteller, skuespiller og spilloppmaker. En scenepersonlighet som savnet «lukta av sagmugg» hvis han var for lenge borte fra manesjen. Synd han ikke får flere runder nå.