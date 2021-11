I NORGE: Hollywoodstjernen Juliette Lewis og Hans-Erik Dyvik Husby på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i 2010.

Hank von Helvete hylles internasjonalt

Fans over hele verden sørger etter at Hans-Erik Dyvik Husby døde fredag. 49-åringen var kjent langt ut over Norges grenser.

Publisert: 2021-11

Mens de fleste her hjemme husker ham under artistnavnet Hank von Helvete, var han i resten av verden mest kjent som Hank von Hell etter å ha turnert i mange land, både med Turboneger og som soloartist.

Nå tyr mange til sosiale medier for å dele sine kondolanser og hvordan de husker den fargerike og frittalende musikeren.

Den amerikanske skuespilleren og artisten Juliette Lewis er en av dem.

Slik reagerte hun under meldingen om dødsfallet på Hanks Instagram:

«Det er med stor sorg vi mottok nyheten om at Hans-Erik «Hertis» Dyvik Husby har gått bort,» skriver hun på sin egen Instagram.

«Han var en av de beste vokalistene jeg noen sinne har sett. En provokatør, en farlig og morsom, eggende underholder, en sjelfull oppildner, » melder Lewis videre.

ROCKEHELT: Hans-Erik Dyvik Husby, her under et møte med VG i 2013.

Også entertaineren Stephen Gilchrist Glover, kjent som Steve-O, blant annet fra MTV-programmet «Jackass» uttrykker sin sorg og beundring.

«Du var en legende,» skriver han på Instagram, og får et svar i form av tre hjerter fra en annen velkjent stunt-underholder, Philip John Clapp, kjent under aliaset Johnny Knoxville.

«Hvil i fred, jeg elsker deg», fortsetter Steve-O, som figurerte i musikkvideoen til Hank-singelen «Bum To Bum» i 2018.

Ryster hardrockmiljøet

En rekke internasjonale hardrockmagasiner omtaler Dyvik Husbys bortgang, blant dem Kerrang!, Blabbermouth, Heavy Consequence og Metal Hammer.

«Vi i Kerrang! sender våre kondolanser til Hanks familie, venner og bandkompiser», skriver førstnevnte.

Dødsfallet omtales også av det mer allment musikalsk orienterte NME.

«Takk for musikken», skriver det velrenommerte metalplateselskapet Earache Records på Twitter.

Den brasilianske skuespilleren og forfatteren Mayra Dias Gomes skriver:

«Trist å høre at min favoritt-frontmann har gått bort. Hvil i fred. Apokalypse Dude, Hank von helvete.»

– Episk frontmann

Den norske avdelingen av Turbonegers fanklubb Turbojugend Oslo skriver på Instagram:

«Vi så deg ikke så ofte de siste årene, men du vil alltid bli husket som en episk frontmann i Turboneger og en helsikes showmann. Hvil i fred!»

Dyvik Husby deltok i Melodi Grand Prix under navnet Hank i 2019 med låten «Fake it». Nå skriver det internasjonale Eurovision fan-forumet ESC United på sin nettside:

«Våre tanker og kondolanser til venner, familie og nære av Hans Erik Dyvik Husby i denne fryktelig triste tiden.»

– Utrolig sterk personlighet

Dødsfallet dekkes bredt i svenske medier.

Svenske Sofia Bergström, musikkjournalist og anmelder, sier til Aftonbladet at vi har mistet en sterk personlighet.

– Først og fremst var han en utrolig sterk personlighet og en sterk stemme på rock scenen, ikke bare den nordiske rock scenen, men internasjonalt også.

– Hvordan tror du vi kommer til å minnes ham?

– Først og fremst som en fargerik personlighet som ikke vek tilbake for å snakke om det vanskelige i livet. Han var selv ganske åpen om sin tidligere misbruksproblematikk. Han viste også at man kan ha humor og party i rocken – at man ikke behøver å ta det gravalvorlig hele tiden, og også som en veldig sterk punk rock låtskriver, sier Bergström.