Dramatisk under innspillingen av «Nissene i bingen»: − De trodde det var nakken min som knakk

Da Nikis Theophilakis og Eivind Sander skulle spille inn en slåss-scene i «Nissene i bingen» fryktet sistnevnte på et tidspunkt at han hadde påført alvorlig skade på motspilleren.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Hele produksjonen trodde det var nakken min som knakk, og sto helt sjokkskadet rundt meg, sier Nikis Theophilakis.

Onsdag er det premiere på «Nissene i bingen», hvor Theophilakis og Eivind Sander gjentar sine roller som henholdsvis Svein og Tom.

Disse karakterene var i «Nissene på låven» og «Nissen over skog og hei» kjent for å gå i tottene på hverandre. Intet unntak blir det denne sesongen, ifølge dem begge når VG møter dem på premierefesten mandag kveld.

I TV-intervjuet, som du kan se øverst i saken, forteller de om hvordan hele produksjonen stoppet opp i sjokk, etter en slåss-scene mellom de to.

– Jeg trodde at jeg drepte deg et sekund på settet, på alvor. Vi trodde jo du knakk nakken, sier Sander blant annet.

les også Vurderte å droppe ny «Nissene»-sesong: – Jeg mistet motivasjonen

Etter TV-intervjuet presiserer Theophilakis at han ikke ble skadet, og at lyden produksjonen trodde var nakken som knakk – var lyden av en kjelke som knakk.

– Jeg husker det nå når Eivind sa det. Han kastet med inn i fiskekjelke som sto opp etter veggen, og moste meg inn i den. Så knakk den samtidig som jeg fikk hodet mitt slengt bakover, forklarer han.

Krisen var dermed avverget, og Theophilakis sier de koste seg godt under innspillingen.

– Når vi skulle spille inn scenene gikk vi all inn, det blir jo mye bedre klipp av at vi prøvde å slåss på ekte.

Både han og Sander tror seerne har masse godt innhold i vente, og selv gleder de seg til å se resultatet av innspillingen.

les også Espen Eckbo: – Jeg hater store forventninger

«Nissene i bingen» har premiere på Discovery + onsdag 1. desember. 20 år etter «Nissene på låven» og 10 år etter «Nissene over skog og hei» vender altså Espen Eckbo tilbake med nye nisser i en serie inspirert av både «Paradise hotell» og «Ex on the beach».

SE: Julekalenderen «Nissene i bingen» inneholder mange artige karakterer. To av de er som snytt ut av reality-verden og vi har sjekket om det faktisk stemmer: