Tidligere Miss USA funnet død

Cheslie Kryst ble 30 år gammel.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Cheslie Kryst, som vant Miss USA i 2019 er død, 30 år gammel. Hun ble funnet død på gaten i New York. New York-politiet har bekreftet hennes identitet, og politiet tror det dreier seg om et selvmord.

– Det er med stor sorg vi deler nyheten om bortgangen til vår kjære Cheslie. Hun inspirerte mange verden rundt med sin skjønnhet og styrke, skriver familien ifølge ExtraTV, hvor Kryst selv jobbet.

– Hun brydde seg, hun viste kjærlighet, hun lo og hun skinte. Cheslie legemliggjorde kjærlighet og jobbet for andre, enten det var som advokat som kjempet for sosial rettferdighet, som Miss USA og som medarbeider hos EXTRA. Men mest av alt, som datter, venn, mentor og kollega så vet vi at hennes ettermæle vil leve videre.

Samme dag som hun ble funnet død postet hun et bilde på instagram hvor hun skrev: Måtte denne dagen gi dere fred og hvile.

Kryst var advokat og jobbet for å gjøre systemendringer. I hjemstaten North-Carolina jobbet hun gratis for et advokatbyrå som hjalp fanger som kan ha blitt dømt feil.