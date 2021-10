VOLD: Michael Stevenson, bedre kjent som Tyga, må møte i retten etter påstander om partnervold.

Rapperen Tyga arrestert for partnervold

Rapstjernen Michael Stevenson, bedre kjent under artistnavnet Tyga, ble arrestert av politiet i Los Angeles for partnervold mot ekskjæresten Camaryn Swanson.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver politiet i Los Angeles på Twitter tirsdag morgen amerikansk tid. Ifølge People Magazine slapp rapstjernen ut etter å ha betalt en kausjon på 50.000 dollar – nærmere 430.000 norske kroner etter dagens kurs.

Mandag la hiphop-stjernens ekskjæreste, Camaryn Swanson, ut et innlegg på Instagram hvor hun hevdet at Stevenson hadde misbrukt henne både mentalt og fysisk, skriver magasinet.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal rapperen selv ha samarbeidet med Los Angeles-politiet allerede mandag.

Det er foreløpig ukjent hvordan Stevenson stiller seg til anklagene.

Tyga skal møte for retten 8. februar, skriver People.

IKKE VENNER: Ifølge Kylie Jenner er hun og Tyga «ikke venner».

Rapperen – som slo gjennom med hiphop-hiten «Rack city» i 2011 – har tidligere vært sammen med Kardashian-søsteren Kylie Jenner. Forholdet ble avsluttet i 2017.

«Vi er ikke venner, men ve er OK. Dersom jeg ser ham ute eller løper i ham noe sted vil jeg alltid ønske ham godt. Jeg har ikke vonde følelser knyttet til ham», skal Jenner ha sagt i sommerens reunion-episode av «Keeping up with the Kardashians» 18. juni ifølge Cosmopolitan.