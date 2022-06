TAR AVSTAND: I en søknad om navneendring og ny fødselsattest gjør datteren til Elon Musk det klart at hun ikke lenger ønsker å være i slekt med faren.

Elon Musks datter endrer navn

Elon Musks datter har levert inn en søknad om å endre navnet sitt, og tar i samme søknad sterk avstand til sin svært kjente far.

I forbindelse med at datteren, som nylig ble 18 år, søkte om å få en ny fødselsattest som skal vise hennes nye kjønnsidentitet, har hun også sendt inn en søknad om å endre navnet sitt.

En av grunnene er at hun «ikke lenger lever med eller ønsker å være i slekt med min biologiske far, på noen som helst måte».

Det skriver Reuters som har hentet rettsdokumentet fra PlainSite.org.

Det tidligere navnet var Xavier Alexander Musk, og det er ikke kjent hva hun ønsker å endre navn til da det nye navnet var sladdet i søknaden.

Det kommer ikke frem i søknaden om hvorfor hun ikke lenger ønsker å ha noe med faren å gjøre.

Uvanlige navn

Dette er ikke første gang et av Musks barn får oppmerksomhet i forbindelse med navn, dog av litt andre grunner.

Musk og hans daværende kjæreste musikeren Claire Elise Boucher, kjent under artistnavnet Grimes, fikk sin første sønn i 2020, og gikk for et noe mer uvanlig navn.

Nemlig «X AE A-XII».

EKS-KJÆRESTER: Elon Musk og musikeren Grimes var et par 2018 til 2022. Paret har to barn sammen.

Da det tidligere paret ønsket velkommen til sitt andre barn valgte de også denne gangen å tenke utenfor navneboksen.

Datteren fikk navnet Exa Dark Sideræl.

Tesla-eieren har til sammen syv barn fra tidligere forhold.