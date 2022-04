EGEN BUSINESS: Marius Borg Høiby.

Marius Borg Høiby har startet eget motorsykkel-foretak

Tidligere jobbet kronprinsesse Mette-Marits eldste sønn hos en motorsykkelforhandler. Nå har han opprettet egen virksomhet i samme gate.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

25-åringen har i lengre tid synliggjort interesse og entusiasme for motorsykler på sin Instagram.

Høsten 2020 ble det kjent at Borg Høiby jobbet som mekaniker på motorsykkelverkstedet MREXX i Lier utenfor Drammen. Der jobbet han i nettbutikk og i verkstedet.

Daglig leder Mats Wike Runningen sier til VG nå at Borg Høiby sluttet hos MREXX for omtrent et år siden, etter å ha jobbet hos dem et års tid.

I februar i år registrerte Marius Borg Høiby et enkeltpersonsforetak i Foretaksregisteret i Brønnøysund, ved navn Maizen Custom.

Av dokumentene fremgår det at virksomheten innebærer vedlikehold, reparasjoner, lakkering og ombygging av motorsykler.

Foretaket har adresse i Tønsberg, hvor Borg Høiby kjøpte bolig i 2019.

Et enkeltpersonsforetak er næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Det regnes ikke som et selskap.

På Borg Høibys Instagram er det linket til en egen konto for «Maisen Custom» – altså stavet litt annerledes enn i Foretaksregisteret.

VG har vært i kontakt med Borg Høiby, som ikke ønsker å uttale seg.

Dyktig og fin

– Marius er dyktig, han. Han vet hva han driver med, sier hans tidligere sjef Runningen.

– Han er en positiv type som sprer mye hygge rundt seg. En fin fyr, slik jeg kjenner ham.

Runningen sier dette om hvorfor Borg Høiby sluttet hos MREXX:

– Jeg tror han hadde lyst til å gjøre noe nytt. Akkurat hva det var vet jeg ikke.

SØSKEN: Marius Borg Høiby og prinsesse Ingrid Alexandra, her sammen ved den årlige vennskaps-fotballkampen på Skaugum, i 2019.

Borg Høiby ser ut å sette pris på fartsfylt motorisert aktivitet. Da hans lillesøster, prinsesse Ingrid Alexandra, fylte 18 i januar postet han videoen vedlagt under.

«Gratulerer med dagen til verdens kuleste søster! Du er helt rå!😁🤘🏽 Anbefaler folk som bor i Asker å holde seg unna veiene de neste timene!», skrev han da.

ARBEIDKS(L)AR: Marius Borg Høiby i 2017, året han dro til Italia for å jobbe med klesdesign. Her på 17. mai-fest i Los Angeles samme år.

Marius Borg Høiby har hatt flere jobber de siste fem årene.

I 2017 meldte Se og Hør at han hadde flyttet til Milano og jobbet som lærling hos den tyske stjernedesigneren Philipp Plein.

FAMILIEFEST: Marius Borg Høiby på prins Sverre Magnus’ konfirmasjonsdag i 2020, sammen med konfirmanten, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra.

I 2018 fikk han redaktørjobb i Tempus Magazine i London. Jobben røk da magasinet ble nedlagt åtte måneder senere. Samme år ble det kjent at han skulle jobbe et par måneder i salgs- og markedsavdelingen i selskapet Selvaag Bolig.

I 2019 ble han ansatt som selger for utelivsappen Moodie i Oslo.