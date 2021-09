DATA, IKKE DATO: Helse- og omsorgsminister Bent Høie ga heller ikke i dag en dato for gjenåpningen av Norge, noe brede lag av norsk kulturliv satte som krav gjennom et brev til Statsministeren, Bent Høie og kulturminister Abid Raja torsdag.

Høie svarer kulturlivet: − Forstår veldig godt deres utålmodighet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kom ikke kulturlivet i møte under fredagens pressekonferanse, men sier han forstår et utålmodig kulturfelt godt.

Reaksjonene i kulturlivet har vært sterke etter bilder av elleville gledesscener og klemmer fra de politiske partienes valgvaker mandag kveld.

Torsdag gikk de ansvarlige ved flere av Norges største konserthus og scener ut og sa at de hadde fått nok.

– I fjor ble vi holdt for narr av kulturministeren, og nå ble vi hånet av politikere i beste sendetid. Akkurat sånn føles det, sa direktøren ved Oslo Konserthus Jørgen Roll til VG.

I et brev til statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja ba han og flere andre aktører om en dato for gjenåpningen av kulturlivet.

Det fikk de ikke. Under fredagens pressekonferanse med helseminister Bent Høie fikk de i stedet vite hvordan en slik gjenåpning vil komme til å se ut.

Høie tviholder fremdeles på at gjenåpningen må styres etter data, ikke en dato.

– Brevet fra kulturlivet krevde en dato for gjenåpning. Hvorfor får de ikke det?

– For det første forstår jeg veldig godt deres utålmodighet, men grunnen til at de ikke får det, er at det ikke ville gitt den forutsigbarheten de ønsker seg. Hvis dataene hadde gjort at vi ikke fikk datoen vi ønsket, hadde det blitt en veldig kortvarig glede.

– Hva med en dato med forbehold?

– Da hadde vi vært like langt. Den hadde ikke vært mer verdt enn det vi har sagt nå.

– At det kan skje i september?

– Ja.

– Det kan virke som om kulturlivet sitter igjen med strengere restriksjoner enn alle andre. Hvorfor?

– Nei, de reglene gjelder for alle arrangementer, så det er ikke noen forskjell på det.

– Men de sier de er avhengige av forutsigbarhet, fordi arrangementer planlegges et halvt år i forveien. Forstår du hvorfor de sier de er avhengige av en dato og ikke bare data?

– Jeg forstår veldig godt, for hvis det hadde vært mulig å gi en dato som ga forutsigbarhet, så ville vi ha gjort det. Utfordringen er at en dato nå ville ha innebåret akkurat den samme usikkerheten og derfor ville vært til liten hjelp, sier Høie.

Direktør Knud Dahl ved Folketeateret i Oslo er like oppgitt etter Bent Høies pressekonferanse som han var før, blant annet på grunn av opplysningen om at TISK ( testing, isolering, smittesporing og karantene, red.anm.)nedjusteres i slutten av måneden.

– Nå har de bestemt seg for å kutte ned på smittesporingen fra 27. september, samtidig er nettopp smittesporing ett av hovedargumentene for inndelingen av kohorter av 500. Hvordan i alle verden får Høie dette til å henge sammen? Hvorfor dropper de ikke kohortene samtidig som de kutter på testingen? undrer Dahl.

Skuffet er også direktør i Oslo konserthus, Jørgen Roll.

– Årsaken og begrunnelsen for nedstengning var helt klar i mars 2020, men nå er det opprinnelige målet nådd. De endrer jo grunnlaget for nedstengning hele tiden, som skyteøvelsen «Løpende villsvin»; de har innført bevegelige mål, mener Roll, som rett etter Høies pressekonferanse i dag fikk inn nok en avlysning.

– Jeg har sluttet å telle, men det er nok over 700 avlysninger eller flyttinger i Konserthuset og Røverstaden.

Bent Høie sier videre at det er forståelig at kulturlivet reagerte kraftig på bildene fra valgvakene tidligere i uka.

– Det er forståelig, for de opplever i dag veldig strenge regler. De reglene gjelder også for arrangementer i regi av de politiske partiene, og politikerne skal gå foran som gode eksempler i en sånn situasjon, sier han, og legger til;

– Så er det sånn at det er veldig vanskelig å vurdere hva som faktisk skjedde ut fra bilder, men jeg forstår at mange opplevde at her var det en del av deltakerne som ikke fulgte de rådene som gjelder på arrangementer. Det gjaldt både de politiske deltakerne, og også dine kolleger, ikke minst, som stimlet tett sammen i noen av øyeblikkene, sier Bent Høie til VG.