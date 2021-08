PROGRAMLEDER: Skuespiller Silje Torp blir programleder for TV3-realityserien «Robinsonekspedisjonen». Foto: Viaplay

Skuespiller Silje Torp blir TV3-programleder: − En stor ære

Etter flere år med pause er «Robinsonekspedisjonen» tilbake. På en øde strand i Karibia skal 18 deltagere kjempe seg til topps gjennom beinharde konkurranser. Denne gangen med helt ny programleder.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I den nye sesongen er det nemlig skuespiller og treningsprofilen Silje Torp (46) som skal lose deltagerne gjennom knallharde øvelser.

– Å få være ekspedisjonsleder for nye Robinson er et eventyr i seg selv, og en stor ære!

– Jeg gleder meg stort til å vise hva vi har opplevd – og overlevd – sammen, og håper seerne vil la seg både inspirere og underholde. Det er målet, sier Silje Torp i pressemeldingen.

Fra vikingtid til øde øy

Torp er kanskje best kjent for de fleste som Frøya i de tre sesongene av TV-serien «Vikingane» som først ble vist på NRK og som nå er å se på Netflix. Hun har tidligere fortalt til VG at «Vikingane» er noe av det morsomste hun har gjort:

– Man sier gjerne «det er det morsomste jeg har gjort» etter en rolle, men å spille inn «Vikingane» var faktisk det morsomste jeg har gjort, sa Torp til VG den gangen.

Hun var fra før kjent blant annet for rollen som lensmannen Mette Hansen i sesong to av «Lilyhammer».

Torp er også utdannet personlig trener og i 2019 ga hun ut boken «Sterk med strikk».

Nå skal 46-åringen altså lede «Robinsonekspedisjonen». Realityserien gjorde suksess på TV3 fra 1999 til 2013, og deretter igjen på TV2 fra 2015 til 2016.

Det var skuespiller Nils Ole Oftebro som var programleder i første sesong (1999), mens etterfølgende sesonger har blitt ledet av Christer Falck, som for øvrig var vinneren av første sesong.

ÅRETS DELTAGERE: 18 personer skal kjempe om å være den ene personen som står igjen som vinneren av årets «Robinsonekspedisjonen». Foto: Viaplay

Ekstrem situasjon

Realityserien år ut på å strande mennesker på en øde øy hvor de skal overleve med lite mat og kare seg gjennom en ellers ekstrem situasjon.

Hver dag må deltagerne kjempe om mat og fordeler. Tøffe, håpefulle og taktiske deltagere må hver uke kjempe seg videre, og til slutt er det én som står igjen som vinner.

Årets deltagere er: Henrik Holm, Linn Mangset, Njaal Benjamin Lien, Adrian Olafsen, Nicolai Simensen, Maria Amalie Andersen, Lars Pedersen Due, Sana Khoshnood, Tariq Arshad, Maiken Charlotte Hetle, Mathias Nilsson, Line Elisabeth Espevik, Tor Bjarne Martiniussen, Renato Florida Kristensen, Hanne Nordby, Veronika Helen Svartvatn, Nazila Emapenah, og Samuel Atanosov.