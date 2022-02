BARN NUMMER TO: Til sommeren blir lege Kaveh Rashidi tobarnsfar.

Kaveh Rashidi venter sitt andre barn

På Instagram skriver TV-legen at han venter sitt andre barn til sommeren. Til VG sier han at de gleder seg.

Av Stine Slettås Machlar

På bildedelingstjenesten har legen kjent fra programmet «Hva feiler det deg?» på NRK, Helsekontrollen på TV 2 og quizprogrammet «Alle mot alle» på TVNorge at han venter barn nummer to etter flere aborter det siste året.

Fra før har han sønnen Albert som ble født 2020.

Bildet viser tre negative coronatester og en positiv graviditetstest sammen med ultralydbilder.

Ved bildet står teksten: «Full pott: Tre negative, og en VELDIG positiv test! Skal være ærlig og si det har vært noen tøffe aborter det siste året, som har vært tunge, men nå er vi over verste faresonen. Og abort er jo veldig vanlig, selv om ingen prater om det… Livet med ett barn har jo akkurat begynt å bli litt for komfortabelt, så da passer det perfekt med en til mot slutten av sommeren. Hører rykter om at overgangen fra 1 til 2 barn er tøff, men heldigvis har disse barna en mor som er langt mer tålmodig, kjærlig, sterk (og god på søvnmangel) enn det jeg er Juuuhuuuuu!!!».

Til VG skriver Rashidi i en SMS at det er stor stas.

– Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss, og er veldig spente på hvordan to blir. Og så er det jo ekstra fint etter så flere aborter å endelig være gravide! Skikkelig lettelse og ekstra lykke.

TV2 meldte om nyheten først.