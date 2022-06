Hylles etter 70 år på tronen – dette visste du ikke om henne

I dag starter britenes feiring av dronning Elizabeths 70 år ved tronen. Her er en rekke ting du neppe visste om hovedpersonen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Syv tiår på tronen er det lengste en britisk monark noensinne har sittet, derfor feires Storbritannias dronning Elizabeth (96) med en folkefest helt utenom det vanlige.

Fra og med i dag har britene en fire dagers langhelg i forbindelse med Platinajublieet. Feiringen er i gang ved Buckingham Palace.

Den britiske monarken har sittet stabilt på tronen gjennom enorme skifter i verden rundt henne. Da romalderen startet og romsatellitten Sputnik ble skutt opp i 1957, var Elizabeth allerede dronning.

Gjennom sine 70 år som monark har hun utført 21.000 kongelige visitter og sendt over 300.000 gratulasjonshilsener til 100-åringer, skriver Guardian.

Hun har vært folkets monark i 70 år, men hva vet vi egentlig om den svært private dronningen?

Stikkord her er at hun aldri trenger å bekymre seg for passkrise og at hun har svært folkelige frokostvaner.

LENGSTSITTENDE: Dronning Elizabeth i 1962, i kongelig vogn på vei mellom Buckingham Palace og Westminster.

Cornflakes

Elizabeth II av Storbritannia ble født i 1926. Hun ble tronarving da hun var 10 år gammel. Den britiske dronningen har aldri gått på skole.

Da hun var 25 år ble hun brått dronning, da hennes far døde av lungekreft. Dronningen befant seg da på en lang reise i Kenya.

Da hun overtok tronen var hun dronning for 70 territorier, som nå er redusert til 15.

Dronning Elizabeth har sittet gjennom 14 britiske statsministere, fra Winston Churchill til Boris Johnson.

I 2018 sa 31 prosent av britene at de hadde enten sett eller møtt dronningen, ifølge Independent.

MED BORIS: Dronning Elizabeth i samtale med statsminister Boris Johnson.

Folkelig frokost

Hva gjelder dronningen personlig, vet omverden egentlig ganske lite om henne, tatt i betraktning at hun har vært i rampelyset i 96 år. Monarken er kjent for å verne om privatlivet.

Men noe av det som er kjent er at hun er svært glad i små hunder av rasen Corgi, og hun skal visstnok like scones med syltetøy og det veldig britiske clotted cream (da med syltetøyet under kremen), ifølge Guardian.

Hver morgen dekkes dronningens frokostbord med cornflakes og havregryn, yoghurt og to typer marmelade, skriver Independent.

Rått kjøtt er derimot aldri på menyen, ifølge tidligere kokk for kongefamilien Darren McGrady. Østers faller heller ikke i smak, sier Charles Oliver til Hello magazine.

GLASS TIL MATEN: En skål under dronningens besøk til daværende president i USA, George W. Bush i 2007.

Gin og sjampanje

Hva gjelder inntak av flytende, viker visstnok ikke dronningen fra sine vaner.

Rutinene skal ifølge hennes kusine Margaret Rhodes bestå av gin og dubonnet - en søtlig vin som minner om vermut- før lunsj, og et glass vin til maten, etterfulgt av en dry martini og et glass sjampanje før hun går til sengs.

Stemmer disse opplysningene, vil hun falle inn under britiske helsemyndigheters kategori «stordrikker».

Som en 96-åringen som fortsatt står i jobb, kan ting tyde på at det neppe er så dårlig stilt med dronninngens helse.

PÅ FARTEN: Dronning Elizabeth får æren av å kjøpe den første billetten til en nyåpnet metrolinje i London den 17.mai i år.

Passløs

Anledningene til å heve glasset for monarken, er flere enn for oss andre.

Hun har nemlig to bursdager, dagen da hun ble født, den 21. april, og den offisielle feiringen som skjer hvert år i juni.

Hun er Arsenał-fan, avslørte statsminister Jeremy Corbyn.

Og mens mange nordmenn står midt i passkrise nå, blir dette aldri et problem for dronningen.

Hun har nemlig aldri hatt pass, selv om hun har reist land og strand siden hun var småjente.

« Et britisk pass er utstedt i dronningens navn, derfor er det unødvendig for dronningen å ha et, skriver den britiske kongefamilien på sine nettsider. De andre kongelige har imidlertid pass.

PÅ TUR: Skulle det bli behov for det, kan dronningen kjøre selv. Hun tok sertifikatet allerede i 1945.

Diana

Dronningen er kjent for å være godt likt av folket. I 1971 mente 57 prosent at dronningen burde få en lønnsøkning tilsvarende dobbelt så mye som hun hadde, som betydde en økning til en million pund. Det britiske kongehuset er det dyreste i Europa.

I 2022 svarte 62 prosent av britene at de støtter kongehuset. For ti år siden var støtten 73 prosent, viser You Govs undersøkelser.

Den kanskje tøffeste perioden hva gjelder støtte fra folket, kom rett etter Dianas død.

Da mente 72 prosent at hun var ute av takt med befolkningen og bare 38 prosent oppga at de trodde monarkiet ville overleve.

PARADE: Torsdag pågår det en storslått parade til ære for dronningen i London.

Dronning Elizabeth var gift 73 år, frem til hennes mann Phillip, hertugen av Edinburgh, døde i april 2021. Dronningen var bestemt på å tilbringe livet med Phillip helt fra hun var 13 år gammel, ifølge CNN.

Dronningen sa i sin tale under Diamantjubileet i 2012 at Phillip var hennes «evige styrke og veiviser».

Allerede i 2015 kunne hun smykke seg med tittelen den lengstsittende monarken, da hun slo dronning Viktorias rekord på 64 år.

BALKONGKUTYME: Hvem som får plass på den kongelige balkongen er ingen tilfeldighet.

Balkongaudiens

Dronningen har styrt gjennom mangfoldige kongelige skandaler som stort sett alltid har involvert andre enn henne selv. Hvem blir så å se på balkongen når hennes 70 år feires med folkefest?

Meghan og Harry har allerede blitt hentet på flyplassen av dronningens Range Rover, etter å ha landet med privatfly torsdag morgen.

De har fått tildelt de beste setene for å følge paraden i dag, heter det seg, men det blir likevel gjennom et vindu, melder Telegraph.

Kun «kongelige med offentlige plikter» og deres barn blir å se på balkongen, og dette utelukker da også dronningens skandaleombruste sønn prins Andrew.

– Du kan se for deg reaksjonene hvis prins Andrew fikk komme. Og at Harry og Meghan ikke er der viser at det ikke finnes noe « halvveis» kongelige, sier Pauline Maclaran ved senter for studier for moderne monarki ved Universitetet i London til BBC.