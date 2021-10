I TOPPSJIKTET: Britiske Adele Adkins har på nytt laget en forrykende populær singel.

Adele troner på listetoppene

Den britiske hitmaskinen har nok en gang laget en sang lytterne ikke får nok av. Nå dominerer hun globalt med «Easy On Me».

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Adele sin nye singel er den mest populære sangen i verden ifølge Billboard.

Det amerikanske musikkmagasinet bruker streaming-statistikk og salgstall fra mer enn 200 territorier verden over for å rangere populariteten til sanger.

For øyeblikket troner Adele’s «Easy On Me» komfortabelt på toppen av både «Billboard Global 200»-listen og «Billboard Global Excl. U.S.»-listen, nesten to uker etter at hun slapp singelen 14. oktober.

Til fansens ekstase annonserte hun den etterlengtede tilbakekomsten 5. oktober med et 21 sekunders langt klipp på Twitter. Det var da seks år siden hun slapp sitt forrige album «25» og hennes siste musikkvideo.

Men det er ikke bare på Billboard sine lister «Easy On Me» er populær.

Som Official Charts omtale forrige uke er singeldebuten til Adele den første som har nærmet seg Ed Sheeran’s rekord fra 2017 med høyeste salgstall innen én uke. Han fikk da over 226 tusen salg med sangen «Shape of You», mens Adele samlet opp over 217 tusen i sin første uke på det britiske markedet.

På streamingplattformen Spotify sin «Top 50 – Global» er også «Easy On Me» den mest populære sangen, og har i skrivende stund blitt spilt av over 123 millioner ganger.

Musikkvideoen til «Easy On Me», som kom samtidig som singelen, har på de 12 dagene siden premieren ansamlet over 115 millioner visninger på Youtube. Videoen trender også som nummer én innen musikk-kategorien på nettsiden.

Singelen er en del av Adele sitt kommende album kalt «30», som deler samme tittelstil som forgjengerne «25» (2016), «21» (2011) og «19» (2009). Hennes nye album kommer 19. november i år ifølge et innlegg hun la ut på Twitter den 13. oktober.

VGs anmelder ga singelen et terningkast 4 og omtalte «Easy on Me» som: «en typeriktig, pianodrevet midtempo-ballade – låter proft og bra, og Adele synger selvfølgelig fantastisk. Likevel føles det som det mangler noe her».

