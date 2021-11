80-TALLSSTJERNE: Samantha Fox, her avbildet hjemme i England nylig.

Samantha Fox skal spille Gud i norsk juleforestilling: − På tide

Det britiske popikonet (55) er trekkplaster når juleevangeliet skal presenteres som satire i Trondheim Spektrum i desember.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Vår heftigste signering til nå», skriver Nye Hjorten Teater om Samantha Fox i rollen som Gud i musikalkomedien «Juleevangeliet – The Smash (S) hit Musikal».

Ifølge teateret spinner forestillingen rundt det som skjedde i år 0, «da en trettenårig jomfru ble smelt på tjukken av sin flere millioner år eldre himmelske far mens hun lå og sov».

– Jeg gleder meg! Det blir fantastisk å møte publikum igjen. Pandemien har vært svært tøff for kunstnere, så dette blir en feiring, sier en sprudlende Fox på telefon fra hjemmet i England.

Fox skal i sin tolkning av Gud blant annet ri på en hellig ku og synge en låt med tittelen «I'm The Holy Gender-Bender», omkranset av gullkalv-kledde gudinner og brennende busker.

– Det er på tide at jeg gjør noe som dette. Rollen appellerer til meg, sier Fox og legger til at hun håper å påvirke folks holdninger.

Tror på Gud

– Verden har så mye mer toleranse og aksept nå enn for bare få år siden, ikke minst overfor mennesker som er født med feil kropp eller kjønn. Men rundt begrepet Gud er det også mye forvirring, mener Fox og forklarer at disse to temaene går over i hverandre i forestillingen.

– Noen ser på ham som en gammel, skjeggete mann over skyene, noe som kan være skremmende. For meg er Gud en energi som er noe mye større enn vi kan forestille oss, og som bare vil spre kjærlighet, sier Fox.

Hun har besøkt de bibelske stedene i Israel.

– Jeg håper med denne oppsetningen å være med å formidle noe frigjørende og vakkert.

LETTKLEDDMODELL: Samantha Fox startet karrieren som side 3-pike i britiske The Sun.

Fox er ikke redd for å provosere. Det har den tidligere toppløsmodellen god erfaring med.

– Jeg tror alle forstår humoren. Ikke tar jeg meg selv så høytidelig heller. Noen var misfornøyde da jeg var modell også, men jeg er sterk i meg selv. Det må man være som kvinne for å overleve i denne bransjen, sier 80-tallsstjernen.

– Alt jeg har gjort gjennom min 40 år lange karriere, har jeg gjort med klasse, mener 55-åringen.

Selv vokste Fox opp med streng katolsk skole. Og hun har faktisk spilt i bibelsk forestilling før – som 11-åring i et påskestykke på skolen.

– Da spilte jeg mann, en fariseer, opplyser hun, og sier at oppsetningen fikk så mye ros at den ble vist på BBC.

TV-DEBUT: Dette avisutklippet har Samantha Fox tatt vare på siden hun var 11 år. Det var hennes første TV-stunt.

Dette er andre skuespilleroppdraget for Samantha Fox her til lands i løpet av kort tid. VG skrev i sommer om at hun er aktuell i den tredje «Lange flate ballær»-filmen.

Fox har et nært og kjært forhold til Norge. Hun har nemlig vært kjæreste med Linda Olsen (46) fra Hvaler i snart seks år. I februar i år forlovet de seg. Bryllupet er blitt skjøvet på grunn av pandemien, men til neste år ska ldet skje.

– Datoen er hemmelig enn så lenge. Men det blir i 2022, når været er varmere, og vi skal ha hvitt bryllup, betror Fox.

Før det blir det norsk julefeiring – når forestillingen er ferdig.

– Vi feirer i England og Norge annethvert år, og i år står Hvaler for tur, med Lindas familie.

Fox deler jevnlig bilder av seg og forloveden på Instagram:

Teatersjef og skuespiller Mads Bones, som har skrevet manuset sammen med skuespiller Olve Løseth (40) og komponist Kyrre Havdal (42), sier det er en selvfølge at Fox skal spille Gud.

– Vi måtte jo ha det ultimate guddommelige! Og hvem har sagt at Gud skal være mann? sier han – og beskriver Fox som «symbolet på urkraft».

1988: Samantha Fox på Spellemannprisen med Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø.

– Samantha har hengt på gutterom og jenterom i en hel generasjon – og hun er kul. Da vi spurte om hun ville være med en monty pythonsk versjon av juleevangeliet, nølte hun ikke, sier Bones.

Fått reaksjoner

Bones legger ikke skjul på at satireoppsetningen provoserer enkelte.

– Men det skjer som regel i forkant. Reaksjonene kommer gjerne fra folk som ikke har sett det vi lager, og som synes det er uanstendig å løfte frem denne historien, sier Bones, som første gang satte opp en tolkning av juleevangeliet i 2017.

Teatersjefen presiserer at det de skaper er «gøyal tøys», og at budskapet i bunnen er kjærlighet, om å tro på det gode og være den man vil.

Komiker Lisa Tønne (43) skal spille 67 år gamle Josef og Tiril Heide-Steen (32) fyller rollen som jomfru Maria. Tønne spilte også Josef i forløperen, fjorårets «Juleevangeliet – da #metoo kom til Bibelen».