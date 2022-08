LETTER PÅ SLØRET: I sin nyeste podkastepisode forteller Sofie Karlstad om mannen hun har postet mye av på sine sosiale medier.

Sofie Karlstad om ny flamme: − Folk skal vite han er min

Sofie Karlstad (25) sier i egen podkast at hun har funnet seg en person hun «har blitt veldig glad i».

Publisert: Nå nettopp

– Personlig så har jeg postet litt bilder her og der for at folk skal vite at han er min, sier Sofie Karlstad og ler.

Uttalelsen gir hun i den nyeste episoden av «Gjennom glitter og gråstein», som hun har sammen med venninnen Anja Catrine Venås – som de nå velger å sette litt på pause.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Karlstad, foreløpig uten å lykkes.

Karlstad er en av Norges største influencere med 256.000 følgere på Instagram. De som har fulgt henne de siste månedene har flere ganger kunne skimte en gutt i innleggene hennes – blant annet på ferie fra Kroatia.

I podkastepisoden, som er den første siden før Karlstad dro på «Farmen kjendis»-innspilling i mai, oppdatere hun om hva som har skjedd siden sist.

– Ellers har jeg slitt livet av meg på «Farmen», vært på syk på ferie, og dratt på en liten parferie.

SE VIDEO: Da Karstad dro på inn på «Farmen kjendis»-gården i mai fikk hun spørsmål om hun var singel:

I mai sa hun til VG at hun var på et «tilfreds og hyggelig sted» når det kom til kjærlighetslivet.

– Veldig mange har jo spekulert og jeg kan vel si det sånn at jeg har funnet meg noen som jeg har blitt veldig glad i, sier hun i podkasten nå.

Karlstad, som har gått gjennom offentlige brudd med realityprofil Mario Riera og artist Mikkel Christiansen, sier hun denne gangen ønsker å holde forholdet privat.

KJENT ANSIKT: Sofie Karlstad er en av Norges største influencere.

– Jeg kommer jo til å poste av han her og der, men jeg tror ikke det blir noe #hashtag» han og «alfakrøll» hit, og legge masse i det og snakke mye om det. Jeg vil at det skal være privat og noe bare jeg har.

Karlstad spøker derimot med at hun samtidig ønsker å «markere» sin nye mann.

– Jeg vet at han får en del oppmerksomhet på byen og jeg vet at han har en del fake profiler på tinder. Så det er bare for at folk skal vite at det er bra med oss. Vi er fortsatt vi. Og at folk ikke skal spekulere.

Sofie Karlstad har vært et kjent ansikt på sosiale medier i flere år, og har deltatt i både norske og internasjonale realityprogrammer. Hun er også en av deltagerne i den neste sesongen av «Farmen kjendis», som har premiere over nyåret.