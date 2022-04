PÅ SCENEN: Kristoffer Cezinando Karlsen har gjort stor suksess med hitlåter som «Håper du har plass», «Vi er perfekt men verden er ikke det». Her fra Øyafestivalen i Oslo i 2018.

Cezinando har tilstått grovt tyveri: Stjal designmøbler for 380.000 kroner

Den 26 år gamle Oslo-rapperen er siktet for fem luksustyverier. Mandag 16. mai møter han i en tilståelsessak i Oslo tingrett.

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere skrevet at en norsk artist er siktet for grovt tyveri i en omfattende tyverisak av designmøbler og interiør.

Artisten er Kristoffer Cezinando Karlsen (26), best kjent bare for sitt mellomnavn. Ifølge berammingslistene skal saken hans opp for Oslo tingrett 16. mai.

Cezinando har blant annet erkjent at han i mars 2021 var med på å stjele over 50 Carl Hansen-designstoler fra en coronastengt Bjørvika-restaurant til en verdi av omkring 180.000 kroner, ifølge VGs opplysninger.

Tingretten bekrefter overfor VG at det er en tilståelsessak hvor han vil møte fysisk eller på video for å avgi en tilståelse.

Tilståelsesdom er en forenklet fremgangsmåte hvor en straffesak avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Siktede må samtykke til at saken gjennomføres på denne måten, og i alle tilståelsesdommer skal det gis strafferabatt.

Ifølge VGs opplysninger var Cezinando med på fem tyveriraid i januar, februar og mars 2021, hvor han og andre personer stjal designmøbler til en verdi av nesten 400.000 kroner.

Gjennom sin forsvarer Mette Yvonne Larsen har 26-åringen tidligere sagt at han angrer.

– Han har tilstått alle forhold og angrer dypt på de aktuelle hendelsene, sa hun til NRK i mars.

VG har prøvd å komme i kontakt med Cezinandos manager, Silje Larsen Borgan, uten å lykkes. Politiadvokat Nora Eek-Nielsen ønsker ikke å kommentere denne saken. Artistens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har ikke besvart VGs henvendelse fredag formiddag. Hun har tidligere ikke ønsket å kommentere saken overfor VG.

VANT PRIS: I 2017 vant Cezinando P3 Gull-pris for årets låt med «Håper du har plass».

Cezinando har de siste årene gjort stor suksess med de kritikerroste albumene «Noen ganger og andre» og et «Et godt stup i et grunt vann», og påfølgende spellemannspris og P3 Gull-pris.

Hitlåter som «Håper du har plass» og «Vi er perfekt men verden er ikke det» brakte ham til toppen av plakaten på Øyafestivalen i Oslo i 2018 og festivalens prestisjefylte avslutningskonsert.

Stjal under ansattes påsyn

Det spesielle tyverimiljøet Cezinando knyttes til, ble avslørt av Oslo-politiet i fjor vår.

De ni mennene hadde ifølge politiet drevet med omfattende tyverier av stoler, lamper og annet dyrt interiør fra kontorlokaler, interiørbutikker og serveringssteder.

Og tyverimetoden var av den frekke sorten:

De gikk rett og slett rett inn i lokalene i åpningstiden, og bar stoler og annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes påsyn, ifølge politiet.

Tyveriene Cezinando var innblandet i foregikk på Kaffebrenneriet i Barcode, den libanesiske restauranten Feniqia i Oslo sentrum, en kantine og et lokale i Vika.

Solbriller og luksusklær

Politiet uttalte i forbindelse med aksjonen i fjor at miljøet besto av menn i 30-årene med norsk bakgrunn bosatt hovedsakelig i Oslo. Noen er ukjent for politiet, mens andre er tidligere straffedømt.

Fire menn har sittet varetektsfengslet i saken. Da politiet ransaket hjemmene til de fire, beslagla de dyre møbler for flere hundre tusen kroner.

Enkelte av personene mistenkes også for tyverier av mindre gjenstander som solbriller og luksusklær.

En av de pågrepne, en mann i 40-årene, hadde tilknytning til miljøet som var involvert i Nokas-ranet i 2004. Han erkjenner delvis straffskyld, har advokat Øystein Storrvik tidligere opplyst.

BJØRVIKA: To av tyveriene fant sted i Bjørvika i Oslo, blant annet her fra Kaffebrenneriet.

To kunstnere i 30-årene, en av dem tidligere dømt for tyverier og vold, og en fotograf, må sannsynligvis også svare for møbel-tyverier, som politiet kan bevise ved hjelp av Instagram-bilder, Finn-annonser og videoovervåkning, har VG fått opplyst.

Advokat Kjell T. Dahl forsvarer den ene kunstneren.

– Saken er kompleks og det er så langt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sa han tidligere i april.

VG var i forrige uke i kontakt med den andre kunstnerens advokat, Eitya Rehman, som ikke ønsket å kommentere saken på daværende tidspunkt. Advokat Annette Barlinn uttalte i mars at hennes klient, fotografen, stiller seg uforstående til siktelsen, og at han nekter straffskyld.