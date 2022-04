INFLUENCER: Sara Emilie Tandberg er en stor norsk influencer. Her under Vixen Awards 2021.

Influencer Sara Emilie Tandberg dro inn nesten fem millioner

Influencer Sara Emilie Tandberg (29) tok ut 2,9 millioner i utbytte etter toppår: – De siste årene har vært hektiske, men fantastiske, sier hun.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er utrolig takknemlig for at bedriften går så bra. 2021 var et stort år karrieremessig ved å videreutvikle influencerrollen til også å starte mitt eget klesmerke, skriver Sara Emilie Tandberg i en sms til VG.

29-åringen ble for alvor kjent for norske TV-seere i «Bloggerne» i fjor. Men for mange var hun allerede et kjent ansikt på Instagram med sine 350.000 følgere. På Snapchat har hun i tillegg 128.000 abonnenter.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at hennes heleide selskap, Saraaemilie AS hadde en inntekt på 4.835.389 kroner i 2021. Opp fra 936.152 kroner året før.

Resultatet før skatt endte på litt over 3,7 millioner, en økning på over 2,8 millioner fra året før.

Tandberg er oppført som eneste ansatt i selskapet, som tok ut lønnskostnader på kroner 874.144. I tillegg er det ført opp 2,6 millioner i ekstraordinært utbytte, i tillegg til 300.000 i ordinært utbytte.

Tandberg sier hun føler seg ydmyk som har den jobben hun har, og at hun har verdens beste følgere og mennesker rundt seg.

– Men jeg kan garantere at det har bestått av ekstremt mange sene kvelder og lange netter for å ha nok timer i døgnet til å nå alle mål som ble satt. De siste årene har vært hektiske, men fantastiske. Jeg elsker å ha så mange spennende prosjekter hele tiden.

Da Tandberg var med i «Bloggerne», fikk TV-seerne et godt innblikk i livet hennes. Hun var åpenhjertig da hun og samboeren flyttet fra hverandre etter nesten ti år som kjærester. De har også to barn sammen.

Da bruddnyheten ble kjent, skrev hun et lengre innlegg på Instagram, hvor hun ikke la skjul på at hadde vært vanskelig å skrive.

«Jeg hadde aldri trodd det var en post jeg skulle poste i løpet av livet mitt. Men her sitter jeg, og prøver å finne de riktige ordene uten å la følelsene ta overhånd.» skrev hun blant annet.

I mars kunne hun røpe for følgerne sine at hun hadde gått til innkjøp av et nytt hus, noe hun på Instagram beskrev som riktig.

«En ny start for meg og barna, et sted vi kommer til å trives så utrolig godt og som gjør alt av logistikk enklere» skrev hun.

Til VG utdyper hun at hun gleder seg mye til å flytte.

– Jeg kjenner at det blir godt med en ny start og litt blanke ark, jeg er klar for å skape nye minner i en ny epoke av livet, sier hun, og avslører at huset hadde en prislapp på 11 millioner kroner.