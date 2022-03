NY STØTTESPILLER: Etter at norsk-iranerer Nima Shahinian (39) måtte avslutte samarbeidet med russerne, kom den tidligere keiserinnen og dronningen av Iran, Farah Pahlavi (83) på banen.

Får uventet romfartsstøtte fra Irans eks-keiserinne

Til tross for at han måtte bryte alt samarbeide med russiske romfartsmyndigheter på grunn av krigen i Ukraina, har norsk-iranerer Nima Shahinian (39) fortsatt et godt håp om å bli første nordmann i rommet.

Av Jørn Pettersen

Før helgen møtte han sin nye støttespiller, den tidligere keiserinnen og dronningen av Iran, Farah Pahlavi (83), i Paris.

– Hun har et stort nettverk og er en viktig kvinne for meg å ha med på laget. Allerede nå har hun vært i kontakt med amerikanske NASA på mine vegne, sier Nima Shahinian til VG.

Farah Pahlavi er enke etter Mohammed Reza Pahlavi som var keiser (sjah) av Iran fra 1941 til 1979. De to giftet seg i 1959 og sammen fikk de to sønner og to døtre. Han døde av kreft i 1980.

PÅ NORGESBESØK: Sjahen av Iran, Mohammad Reza Pahlavi og den tidligere keiserinnen og dronningen av Iran, Farah Pahlavi, besøkte Norge i 1961. Her fotografert med kong Olav på slottet i Oslo.

– Helt overraskende ble jeg invitert av Farah Pahlavi til en audiens hjemme hos henne i Paris. Hun var svært interrestert i å vite mer romprogrammet mitt og ville gjerne være ambassadør for mitt prosjekt. Men først ville hun treffe meg personlig for å forvisse seg om min motivasjon fortsatt var på topp, forteller Nima Shahinian.

Han er bosatt i Norge, født i Iran, men flyttet derfra som femåring.

– Noe av bakgrunnen for den tidligere keiserinnens engasjement for mitt prosjekt er at hun er svært opptatt av hva eksiliranere har fått til utenfor sitt hjemland. Hun fortalte meg at mitt prosjekt er viktig for hennes agenda.

INTERESSERT: – Farah Pahlavi var svært interrestert i å vite mer romprogrammet mitt og ville gjerne være ambassadør for mitt prosjekt. Men først ville hun treffe meg personlig for å forvisse seg om min motivasjon fortsatt var på topp, sier Nima Nima Shahinian

Ifølge Nima Shahinian begrunner den tidligere keiserinnen sitt engasjement for hans prosjekt på denne måten:

– Det er viktig for meg at Nima fullfører dette prosjektet. Dette er en måte å vise at alt er mulig, at eksil-Iranere over hele verden har utviklet seg og gjort fremskritt til tross for alt som har skjedd i Iran de siste 40 årene. Vi må få han opp i rommet og jeg vil gjerne være en ambassadør for dette prosjektet.

I begynnelsen av februar ble det kjent at norske Nima Shahinian (39) var i full gang med astronaut-trening i Russland. Målet er å bli første nordmann i rommet. Men en måned senere kuttet han all kontakt med de russiske romfartsmyndighetene på grunn av krigføringen i Ukraina.

– Det eneste etisk riktige å gjøre er å suspendere all aktivitet med russerne knyttet til mitt romprogram, sa han i en kommentar til VG.

«Exit»-produsent Fremantle er allerede i gang med en forberedelsene til en stor TV-serie om Nima Shahinian og hans romfartseventyr. De planene endres ikke. Det bekrefter Petter Testmann-Koch, daglig leder og Executive Producer i Fremantle. NRK skal også TV-serie om satsingen.

SLUTT: Det ble en brå slutt med romfartstrening i Russland for Nima Shahinian da Russland invaderte Ukraina.

– Dette prosjektet er større enn meg – og Farah Pahlavi er en døråpner for meg. Både i forhold til NASA og ikke minst andre aktører, sier Nima Shahinian som er taus om hvorvidt «andre aktører» er Elton Musk og hans SpaceX.

– Det har jeg ingen kommentar til nå, fortsetter Shahinian