Kamelen og krigen mot politiet

– Jeg rømte jo ikke fra fengselet, jeg rømte fra varetekt på politihuset. Så det var på en måte de som ble hånet av den episoden, sier Mosele i dag.

– Etter det har det hele tiden vært en heksejakt mot meg, hvor man prøver å ta meg for alt mulig.

– Det er noen der ute som tenker: Han skal vi ta, hevder Kamelen-manager Leo Ajkic.

– De vil ikke at han skal være forbilde. Husk: Han ble kjent fordi han lagde album på rømmen. Politiet sa ikke at han var en fare for samfunnet, før Kamelen selv sa i avisen «hei, jeg er på rømmen». Så ble han plutselig en fare og et problem.

Manager Leo Ajkic og Kamelen.

Lanseringen av Kamelen som artist er like effektiv som den er uortodoks. Om det ikke finnes «gangstarap» på ordentlig i Norge fra før, sørger Mosele for at det gjør det nå.

Snart seks år etter «Si ingenting» regnes han som såpass «mainstream» at McDonalds bruker Kamelen som poeng i en reklamefilm om generasjonsgapet mellom en tenåring og hans far.

Et produksjonsselskap er i sving med å lage en dokumentarfilm om Mosele. Ifølge en søknad til Norsk filminstitutt handler den om at 28-åringen «står i veiskillet mellom en kriminell verden og en virkelighet med mye lavere profil». Målet er å få den satt opp på kino neste år.

På Spotify har låten «Si ingenting» i dag over 18 millioner avspillinger.

Ifølge Moseles advokat Jørgen Riple stammer en god del av disse fra politihuset i Bergen.

Artistens forsvarsadvokat gjennom syv år sier han har sikre kilder på at Kamelen-sanger ruller jevnt og trutt over musikkanlegget i bergenspolitiets treningslokale.

Riple humrer:

– Ifølge mine kontakter er «Si ingenting» den mest spilte sangen der.

Advokaten blir mer alvorlig om hvordan han mener politiet forholder seg til klienten hans.

– De er noe opptatt av Kamelen, det kan jeg si. At det er en del politifolk som har et visst oppheng på Marcus Mosele, er jeg helt trygg på.

Etter å ha blitt domfelt for kjøring uten gyldig førerkort for syvende gang fikk Mosele lappen tilbake i januar i år. Ifølge ham selv ble han deretter stoppet av sivilt politi ved fem anledninger i løpet av to måneder.

Noen av episodene har Mosele selv fanget på video med mobilen sin:

Mosele har gitt VG tilgang til videoer som skal være fra tre av de fem tilfellene. Politiet i Bergen bekrefter at to av kontrollene er blitt foretatt.

Politiet avkrefter heller ikke de øvrige episodene. Bilkontroller hvor alt fremstår som greit, blir ikke nødvendigvis loggført, og politiet sier til VG at de ikke kan kommentere dem.

– De sier det er tilfeldige kontroller. Men dette er sivilt politi, som ikke er uniformert eller har merkede biler. Det er jo ikke normalt. Jeg vil si dette er trakassering, sier Mosele om episodene – hvor han også oppgir til politiet at han «filmer for sin egen sikkerhet»:

I en av kontrollene må han ta en hurtigtest for rus og blir fratatt sertifikatet.

– Men det fikk jeg tilbake etter to uker. De mente jeg var ruset, så jeg måtte vente på blodprøvesvar, forteller Mosele.

Prøvene var negative.

– Terskelen for å prøve å ta meg er veldig lav.

Advokat Jørgen Riple mener at rømningsepisoden i 2015, kombinert med uttalelsene Mosele ga og musikken han slapp mens han var på flukt, fikk en effekt på politiets holdning til artisten.

– Det har nok trigget en god del.

Han mener det er enkeltindivider i politiet som girer seg ekstra opp når navnet Marcus Mosele nevnes på sambandet, og viser blant annet til vannscooterepisoden ved Haakonsvern i fjor sommer, da politiet aksjonerte:

– Jeg kan ikke si at politibåten ikke ville blitt brukt om navnet hans ikke hadde vært nevnt, sier advokaten om innholdet i en samtale mellom politiet og personale ved Haakonsvern.

– Men jeg registrerer at navnet hans blir nevnt før politiet bestemmer seg for å bruke politibåten.

Helge Stave er sjef for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt. Han uttrykker bekymring over det Jørgen Riple hevder om betjenter som girer seg opp over Kamelen.

– Det er et tankekors med tanke på hva slags inntrykk vi etterlater der ute, når advokaten sier disse tingene. Det er noe jeg må ta videre i organisasjonen, sier Stave.

Han sier han ikke ønsker å gå inn på bevisbildet i sakene Mosele er blitt frikjent i.

– Det skjer heldigvis ikke ofte at vi tiltaler folk, og det blir en frikjennelse, for da må vi gå i oss selv og se om den tiltalen skulle vært fremmet.

Politisjefen mener at bilkontrollene av Mosele i år må ses i en kontekst, og at tidligere straffesaker nok har ført til at Mosele er godt kjent blant betjentene i Bergen.

– Vi kan se for oss at patruljene har vært kjent med at han har vært uten førerkort en periode. De ser han kjører bil, de snur for å stoppe og kontrollere ham. Og ja, vi kan med noen tastetrykk kontrollere om han har fått førerkortet tilbake. Men da risikerer vi å miste ham, at han kjører videre. Refleksen fra en politibetjent som vet at han har mistet lappen, vil nok være å følge etter ham.

– Hvordan ser dere på at Kamelen bruker sin kamp mot politiet som en del av sin kunst og image?

– Vi prøver jo å ikke se på oss selv som et stort individ. Vi er en etat og en seksjon. At enkelte i visse stadier av livet synes det er kult å fronte at man er på kant med politiet og har litt gangster-image, det er vi for så vidt vant med. Det vekker ikke noen sterke følelser hos oss, svarer Stave.

Han påpeker at selv om «politiet» ikke er et individ, er det gjerne individer som tar skade av kriminalitet som begås.

– Det er også sånn at denne kriminaliteten går utover noen. Det er liksom ikke politiet eller påtalemyndigheten som er fornærmet i disse sakene.

At Kamelen føler seg forfulgt, kommenterer Stave med å trekke koblinger til hardkokte kriminelle gjengmiljøer:

– Hvilke settinger er det han blir stoppet i? Hvilke miljøer er det han holder seg i, som gjør at politiet setter et fokus av og til, som gjør at han føler seg forfulgt? Vi ønsker jo ikke at noen skal føle seg forfulgt, vi ønsker at de skal oppføre seg greit. Noen av disse stoppene er i en kontekst som kan tyde på at han er i et miljø vi har fokus på.

Stave trekker frem et eksempel:

– I fjor hadde vi noen saker mot personer i forbindelse med en kokainsak, de var i en MC-klubb som kaller seg Zero Tolerance. Jeg vet også at Mosele har vært tilknyttet den klubben.

Stave viser til at Zero Tolerance tilnærmer seg større, internasjonale MC-klubber som politiet ikke ønsker skal etablere seg ytterligere i Norge.

– Som Hells Angels, Bandidos og andre. Sånne klubber og miljøer pådrar seg fort oppmerksomhet fra politiet.

Kamelen stiller seg uforstående til at omgangskretsen hans skal ha noe å si for at han blir stoppet når han er ute og kjører bil alene.

– Hva mine venner velger å gjøre og hvilket miljø jeg velger å omgås føler jeg ikke har noe med dette å gjøre. Jeg mener at det ikke skal være et problem. Jeg mener dette handler om trakassering av enkeltpersoner, sier Mosele.

– Jeg skulle gjerne vært alt dette foruten. Men jeg setter veldig pris på å føle at jeg har rettssikkerhet.

Smaken er som baken nå, brusen treffer magen

Hekta på den beaten du har laga uti hagen

Og denne typen brus får deg til å poppe kragen

Cold case, legger saken på is

Lenge leve gaten, alltid fuck the police

Kamelen uten miccen er som Japan uten ris

FRA KAMELEN-LÅTEN «FERRARI», 2020