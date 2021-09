DATE: Regé-Jean Page og Emily Brown på vei til prisutdeling i London onsdag kveld.

«Bridgerton»-stjernen viser frem kjæresten for første gang

Regé-Jean Page (31) er offisielt tatt av markedet.

Det var under Britiske GQs utdeling av prisen for Årets menn 2021 at 31-år gamle Page viste seg på et arrangement med kjæresten sin for første gang.

Han ankom utdelingen i London onsdag hånd i hånd med Emily Brown, som ifølge ELLE Magazine er skribent og fotballspiller på deltid.

Rykter om forholdet begynte å svirre i februar 2021, da The Daily Mail delte bilder av de to som klemte på gaten i London. Nettstedet meldte da at paret skal ha vært i et forhold over lengre tid.

Dette er likevel første gang han og kjæresten deltar på et storstilt arrangement sammen.

Page fikk en pris under utdelingen for sin rolle som hertugen av Hastings i Netflix-serien «Bridgerton».

Selv om TV-serien er blant de mest populære hos strømmeselskapet og ble sett av over 82 millioner husholdninger den første måneden ifølge People, blir ikke Page å se igjen i sesong 2.

Det ble bekreftet av Netflix i april, og av Page selv på Instagram:

– Det har vært en absolutt glede og et privilegium å være deres hertug. Å få bli med i denne familien, ikke bare på skjermen, men av skjermen også. Vårt fantastiske kreative og sjenerøse skuespillere, crew og utrolige fans – det har vært mer enn jeg noen gang kunne sett for meg. Kjærligheten er ekte og vil bare fortsette å vokse, skrev han.

Skuespillerens neste prosjekter er filmen «The Gray Man» med Ana de Armas, Chris Evans og Ryan Gosling, og «Dungeons & Dragons» med Chris Pine, Hugh Grant og «Fast & Furious»-stjerne Michelle Rodriguez.

Lover mer «Bridgerton»

Det er fra før kjent at Simone Ashley (25) blir nykommer i Netflix-serien, og at hun skal dampe opp TV-skjermen sammen med Jonathan Bailey (32) i rollen som Anthony Bridgerton. Han var sentral også i første sesong.

Phoebe Dynevor (25), som spiller Simons kone Daphne i serien, skal også være med i neste sesong. Hvordan hun ender opp uten hertugen, er ikke kjent.

SLUTT: Phoebe Dynevor som Daphne Bridgerton må klare seg uten Regé -Jean Pages hertug av Hastings i den neste sesongen.

Pandemi-problemer

I likhet med mange andre produksjoner, har sesong 2 av «Bridgerton» møtt på problemer i pandemien.

I juli skal to personer på settet ha fått påvist covid-19 i løpet av én uke, skriver flere internasjonale medier, blant andre Entertainment Weekly, basert på anonyme kilder på settet.

Ifølge Deadline førte det første smittetilfellet til en 24-timers midlertidig stopp i filmingen. Neste smittetilfelle skal ha blitt påvist noen dager senere og forårsaket full stopp.

Allerede har det blitt bekreftet at vi vil få se både en sesong 3 og 4 av det superpopulære kostymedramaet fra serieskaperne Shonda Rhimes og Betsy Beers.