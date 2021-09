STJERNE: Tom Hardy er en stor filmstjerne i dag, men var ikke det da «Warrior» kom ut i 2011.

Mannen bak «Warrior» skal lage MMA-serie

MMA-fans har fått en TV-serie å se frem til.

Publisert: Nå nettopp

Det er ti år siden filmen «Warrior» ble sluppet uten særlig fanfare. Den har over tid likevel funnet veien til mange seere, blant annet fordi den bidro til å gjøre Tom Hardy og Joel Edgerton til internasjonale stjerner.

Filmen har en 8,1-rating hos IMDB.com, hvilket gjør den til en av tidenes beste sportsfilmer.

Nå forteller regissør Gavin O'Connor at han jobber med å lage en «Warrior»-inspirert TV-serie.

– Jeg inngikk nettopp en avtale med Lionsgate - vi skal lage en TV-serie løselig basert på filmen, fordi jeg ønsker å utforske MMA-sporten og filmens temaer gjennom nye karakterer, sier O'Connor til The Daily Beast.

Fire hovedroller

Han forteller at serien vil bli et drama i langformat, altså kan vi regne med lange episoder.

– Det blir i filmens ånd, så det betyr at det fortsatt skal handle om samtidens USA og sosiale ideer, pluss ideen om å kjempe for noe som er større enn deg selv.

Serien skal ta utgangspunkt i en MMA-turnering kalt Sparta og ha fire hovedkarakterer – to menn og to kvinner, fra forskjellige deler av verden.

– Showet skal handle om kampen utenfor buret. Jeg tror bestemt at alle har en kamp i livet sitt. En kamp mot fattigdom, en kamp mot fengsling, mot avhengighet, hva som helst. Det vil jeg utforske i serien.

Kritikerfavoritt

Tross strålende omtale fra kritikere og mange prisnominasjoner – Nick Nolte ble nominert til Oscar for beste birolle for sin innsats – ble ikke «Warrior» en kassasuksess.

Gavin O'Connor tror at dette i stor grad skyldes dårlig markedsføring.

– Jeg kan iallfall si at det var det jeg skyldte på den gang. Min holdning var at vi måtte få den vist og så la folkesnakket gjøre jobben, for den gang visste ingen hvem Tom og Joel var. Nick dro ikke lenger folk til kinosalen.