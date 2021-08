PÅ SYKEHUS: Letitia Wright, eller kjent gjennom karakteren «Shuri» i «Black Panther: Wakanda Forever».

«Black Panther»-stjernen skadet etter stunt

Letitia Wright (27) måtte på sykehus etter at hun pådro seg mindre skader under innspillingen av «Black Panther»-oppfølgeren.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Onsdag kveld opplyser Deadline at skuespilleren Letitia Wright endte opp på sykehus midt under filminnspillingen av «Black Panther: Wakanda Forever».

– Letitia Wright pådro seg lettere skader i dag mens hun filmet et stunt for «Black Panther: Wakanda Forever». Hun mottar for øyeblikket behandling på et lokalt sykehus og det forventes at hun slipper ut snart, sa en talsperson for Marvel til Deadline onsdag.

Ifølge nettstedet skal det ikke være snakk om alvorlige skader, og hendelsen vil ikke påvirke innspillingen av den etterlengtede oppfølgeren til Marvel-suksessen «Black Panther» som kom i 2018.

FILMFAVORITT: Letitia Wright spiller den intelligente «Shuri», søsteren til hovedkarakteren «Black Panther» i filmen med samme navn.

Wright spiller karakteren Shuri som er søsteren til filmens hovedkarakter «T’Challa» eller «Black Panther», spilt av den avdøde Chadwick Boseman. Han døde av kreft for nesten ett år siden til manges overraskelse, bare 43 år gammel.

«Black Panther» ble en seersuksess da Marvel-filmen kom ut for tre år siden. Den hadde den femte beste åpningshelgen i USAs historie. I USA spilte den inn 1,5 milliarder krone den første helgen, på verdensbasis 2,8 milliarder.

Filmen fikk mye oppmerksomhet fordi det var den første mainstream superheltfilmen med en svart superhelt i hovedrollen. I tillegg spilles nesten alle birollene av svarte skuespillere og filmen har fått overstrømmende positive tilbakemeldinger fra kritikere.