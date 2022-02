Treneren om KSI: − Han er på topp i alt han gjør

YouTube-stjernen KSI kan være på vei mot et comeback i bokseringen.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Det sier treneren hans, Leon Willis, til GiveMeSport.

28 år gamle KSI, som egentlig heter Olajide ‘JJ’ Olatunji, er blant Storbritannias mest innflytelsesrike influencerere med blant annet over 30 millioner abonnenter på YouTube.

Trener

Han gjør også suksess som artist, og toppet landets hitlister i juli 2021 med sitt nye album. Etter planen skulle han hatt konsert i Oslo på nyåret, men denne er utsatt til høsten.

Etter at han slo YouTube-kollega Logan Paul i bokseringen i 2019, har han hatt fullt fokus på artistkarrieren. Men på siden skal han ha fortsatt å trene boksing.

– På topp

Nå kan det gå mot et comeback mot slutten av året, skal vi tro hans trener Leon Willis. Selv har KSI sagt at musikken, YouTube og forretninger tar all hans tid.

– Han har fortalt meg at han ser for seg å bokse enten senere i år eller tidlig neste år. Det er det han sa. Men så er det tiden. Han er på topp i alt han gjør: Musikk, YouTube og business, sier Willis.

KSI og Logan Paul i aksjon i 2019.

KSI og Logan Paul var tidig ute med boksingen, og regnes som de som startet trenden blant youtubere.

– Det er vanskelig å finne tid. Men hvis han kan legge alt til side for å trene boksing, så er han klar, sier treneren.

Det blir allerede spekulert i mulig motstander. Mange mener det er naturlig med Jake Paul, som flere ganger har utfordret KSI.