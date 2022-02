KJÆRESTER: Ulrik Giske feiret valentinsdagen med sin nye kjæreste. VG har fått tillatelse av begge til å bruke bildet.

«Ex on the Beach»-profil Ulrik Giske bekrefter kjæreste: − Vi har det fantastisk

Ulrik Giske (30) forteller at han har funnet kjærligheten.

– Vi har det fantastisk bra i lag og jeg er veldig glad, skriver Ulrik Giske i en tekstmelding til VG.

Mandag, i forbindelse med valentinsdagen, postet han et bilde på Instagram hvor han kysset en blond jente på munnen. På bildet skrev han «My love» etterfulgt av et rødt hjerte.

Giske bekrefter at jenta på bildet er kjæresten hans, men hvem hun er ønsker han foreløpig å holde privat.

Han kan likevel avsløre at de to har tilbrakt hver dag sammen siden de møttes for en stund tilbake.

KJENT ANSIKT: Ulrik Giske har vært med i to sesonger av «Ex on the Beach».

– Vi ble offisielt kjærester 1. januar, sier han og legger til:

– Det føles veldig bra.

Giske ble kjent etter at han deltok i to sesonger av realityprogrammet «Ex on the Beach» – seneste for i underkant av ett år siden da han var med i «afterski»-versjonen av serien.

Ettersom han nå har fått seg kjæreste blir han derimot etter alt å dømme ikke å se i lignende realityprogrammer fremover.

Giske kommer fra Giske rett utenfor Ålesund, men har de siste årene bodd i Oslo.