GIKK VIRALT: Ronja Vestlund Bysveen (22) har drevet med TikTok i nesten et år. En video hun la ut nylig tok helt av blant brukerne.

Ronja (22) gikk viralt: − Rimelig sjokkert

Da Ronja Vestlund Bysveen (22) våknet 5. januar og så på telefonen, ble hun litt redd for at hun hadde gjort noe galt.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Nå nettopp

Ronja begynte med TikTok i begynnelsen av 2020, etter å i lang tid ha lagd videoer og sendt dem til familie og venner.

– Jeg fikk mange kommentarer på at jeg burde begynne å legge ut videoene offentlig, så da prøvde jeg meg, forteller hun til VG.

Til vanlig studerer hun til å bli barnehagelærer og jobber som pleieassistent ved et sykehjem.

På TikTok legger hun ut lite selvhøytidelige videoer. I fjor sommer begynte videoene å bli populære og hun fikk flere og flere følgere.

STUDENT: Til vanlig studerer Ronja til å bli barnehagelærer og jobber som pleieassistent på sykehjem.

– Rimelig sjokkert

Men selv om hun har vokst gradvis siden da, var det nå nylig at hun opplevde å gå viralt. Til vanlig lager hun mange videoer i løpet av en dag, som hun samler i en mappe til dager hvor hun ikke finner på noe morsomt å legge ut.

4. januar i år var en sånn dag. Da la hun ut en video fra mappen, og hun så med en gang at den så ut til å gå bra.

– Da jeg våknet dagen etterpå var jeg rimelig sjokkert da jeg så varslingene på telefonen. Jeg tror den nesten hadde bikket en million visninger da jeg våknet.

I skrivende stund har den 10, 5 millioner visninger.

Se videoen her:

Skiller seg ut med «For You»-siden

En ting som TikTok har i motsetning til andre sosiale medier er «For You»-siden. Det er en nyhetsfeed som viser videoer basert på hva du har vist engasjement og interesse for i appen tidligere, fremfor videoer av mennesker du følger som for eksempel Instagram gjør.

– Når man fokuserer på å vise videoer fra alle brukere av appen, fremfor bare folk man følger, får man også en større base med innhold som høyst sannsynlig øker sjansen for å skape underholdning for dem som bruker appen, sier Kristian Lohne Thomassen til VG.

Han er foredragsholder innen markedsføring og sosiale medier.

– Og med større utvalg av innhold, dess mer sjanse er det for at man liker det man ser. Dette er også mye av grunnen til at folk går mer viralt på TikTok. Innholdet blir simpelthen vist til masse mennesker man ikke blir fulgt av.

STØRRE SJANSE: Foredragsholder Kristian Lohne Thomassen sier at flere går viralt på TikTok fordi innholdet der oftere blir vist hos brukere som ikke følger deg allerede.

– Folk liker å se hva som er ekte

Bysveen synes det er vanskelig å vite hva som kan gå viralt og ikke.

– TikTok er veldig uforutsigbart og videoen min som gikk viralt var en video jeg hadde sittet på en stund fordi jeg følte jeg hadde andre videoer som kom til å gjøre det bedre.

Hun tror likevel at man er avhengig av å få mange visninger og delinger for å få opp aktiviteten på profilen din, men at man samtidig kan være heldig å få en viralvideo over natten.

– Jeg tror jeg treffer bra fordi jeg er relaterbar og folk liker å se hva som er ekte. Jeg legger ikke mye skjul på ting og jeg er ærlig!

Thomassen er enig i at det er mye tilfeldigheter i hva som faktisk går viralt.

– Man må ta sjansen på å legge ut noe som mer eller mindre aldri har blitt lagt ut før, samt at man må treffe på timing, modus, følelser, og mye mer. Vi vet ingenting om hva som er riktig timing, her spiller mange faktorer inn. Det kan for eksempel være påvirkninger fra noe som har skjedd i nyhetsbildet, været, andre virale innlegg, eller lignende.

TikTok har de siste årene publisert rapporter ved navn «Transparency report» for å være åpne om informasjonen knyttet til algoritmene deres.

Thommassen beskriver den som veldig overordnet og mener det er mye som er utelatt.

– Grunnen til at vi vet så lite, er trolig fordi det er ekstremt avanserte algoritmer, de er rett og slett vanskelige å forstå for dem som ikke sitter med koding til daglig. Jeg tror nok ikke det lille vi mangler av info er for å utelukke «skumle» deler av algoritmen, men for å informere så vi faktisk forstår den overordnede helheten.

«FOR YOU»: Mens man vanligvis bare får opp innhold fra dem man følger i feeden på sosiale medier, gir TikTok deg innhold fra hvem som helst, basert på hva du har sett på tidligere, forklarer Kristian Thomassen.

Tips til å opprettholde populariteten

Ronja forteller at det i begynnelsen var litt kjedelig å ikke få like gode resultater på videoene sine, når man allerede har hatt en som gikk veldig bra. Hun sier at det ikke er veldig sannsynlig å klare å opprettholde nivået på videoen hennes som nå er spilt av 10,5 millioner ganger.

Thomassen har noen råd til hvordan man kan opprettholde populariteten hvis du først har gått viralt. Han mener nøkkelen er kontinuitet og genuinitet.