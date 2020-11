VG-Peil-Logo – Jeg våknet med tics Are Evensen (26) filmer utfordringene sine og har blitt en av de største i Norge på TikTok. Håvar Bremer Av Publisert 07. november, kl. 14:08 Evensen forteller at ticsen ble forsterket da han laget denne videoen fordi han følte stress. Tics er ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder. Ares lidelse betegnes som «forbigående tics». Det er sjelden det oppstår i voksen alder. Det undersøkes om det kan ha sammenheng med tidligere helseplager, forteller 26-åringen. Da han var med i en challenge i sommer, tok det helt av. Denne videoen har over 14 millioner visninger.

Are (26) våknet med tics og ble TikTok-stjerne

Det var i juli at livet hans ble totalt forandret. 26-åringen våknet opp og var kanskje litt trøttere enn vanlig. Utover dagen oppsto det bevegelser i kroppen han ikke hadde kontroll over, og han oppsøkte lege.

Evensen fikk påvist lidelsen «forbigående tics», som navnet sier skal det bli borte av seg selv. Han forteller at det fortsatt pågår utredninger der det blant annet sjekkes om det kan ha sammenheng med tidligere helseplager.

– Det er skummelt. Det eneste vi har kommet frem til er at det ikke er svulst, medisinbruk eller stress. Det er ikke noen årsak foreløpig.

26-åringen har verbale og vokale tics, han kan banne ukontrollert og har muskel-tics og grimaser.

I videoene på TikTok kan man se ham plystre, knipse og vise fingeren samtidig som han for eksempel lager mat.

– Jeg håper det skal bli borte. At det skal gi seg innen året er omme. Men jeg tviler på at det skjer.

TikTok-stjerne

Samtidig med at ticsene oppsto fortsatte han med en av hobbyene sine, som var å legge ut videoer på TikTok. På den tiden var det en challenge som gikk ut på at personer med tics skulle holde et egg. Evensens video tok helt av.

Nå har han over 725.000 følgere og er med det en av de største i Norge på plattformen.

Nettstedet 730.no har også omtalt TikTok-suksessen.

– Jeg synes det er morsomt å lage videoer og gøy å bruke sosiale medier. Også gikk det viralt. Det likte folk, at jeg holdt et egg. De syntes det var veldig morsomt. Jeg våknet opp med tics på onsdag, og innen søndag hadde jeg 200.000 følgere.

– Hvorfor tror du så mange følger deg?

– Jeg har tenkt mye på det. Jeg tror det med tics er så rart og sensasjonelt, folk går rundt og banner og viser fingeren uten kontroll. Også liker jeg å tro at jeg klarer å lyssette riktig og formidle på en spennende måte. Jeg delvis dokumenterer og delvis underholder. Tror det er blanding av sensasjon og at jeg har klart å fange seerne.

Hverdagen

Ettersom det ikke har pågått så lenge, vet Evensen fortsatt lite om lidelsen sin. Det har skapt noen utfordringer for ham. Med utallige TikTok-følgere og en stor Instagram-konto får han mange spørsmål.

– «Hvordan håndterer du den og den situasjonen?». Jeg kunne ikke svare på det. Jeg visste ingenting, sier 26-åringen, som er student og skriver på en bacheloroppgave i internasjonale relasjoner.

– Jeg har nå blitt flinkere til å gjenkjenne ticsene mine og hvilke situasjoner jeg har mye og lite. Det har vært en prosess hvor jeg lærer og samtidig prøver å formidle det.

– Hvordan er hverdagen?

– Det skaper mange utfordringer. Jeg er stresset på gaten, og jeg må hele tiden passe på. Jeg kan vise fingeren og stirre folk inn i øynene. De ticsene må jeg prøve og holde nede. Det er så ubehagelig.

– Det har vært mye stress. Det er et stort handikap. Jeg er helt utslitt. Jeg bruker alle musklene i kroppen hele tiden. Jeg har masse muskelsmerter og har slått hendene inn i ting.

Normalisering

Evensen har fått noen tilbakemeldinger fra folk som synes han tegner et glansbilde av lidelsen.

– Videoene har et behagelig preg og normaliserer det å ha tics. Noe av feedbacken har gått på at jeg romantiserer det. Jeg har passet på å ikke gjøre det. Dette er et stort handikap.

– Hva har du lært om ticsene dine?

– Når jeg er sliten har jeg generelt lite. Akkurat når jeg våkner og sovner er det nesten fraværende. Hvis jeg har trent eller har brukt kroppen mye så roer det seg ned etterpå. Er jeg i lett fysisk aktivitet er det lettere å kontrollere dem.

– Men det er verst når jeg sitter i sosiale settinger. Når jeg er med venner, og sitter i ro. Da kan jeg slenge ting i gulvet og miste helt kontrollen.

– Hvordan bør folk oppføre seg rundt noen med tics?

– Jeg liker når folk er nysgjerrige. Ticsen er så rar, så når folk ignorerer det er det også litt rart. Det er en elefant i rommet. Det er bedre å le litt av det. Da blir det enklere for alle å forholde seg til det.

Fremover

26-åringen vil bruke TikTok og sosiale medier til å snakke om mental helse, tics og personlige hendelser.

– Livet mitt har kastet meg ganske mange merkelige hindre, hvis jeg kan få folk til å le med meg av utfordringene mine, hadde jeg følt meg bra.